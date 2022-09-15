官方客服称因手机停产，小米 11 系列出现 WiFi 问题不再免费换机

IT之家 9 月 15 日消息，2020 年 12 月 28 日，小米发布了当年的旗舰手机 —— 小米 11 系列。该机搭载高通骁龙 888 处理器，配备 6.81 英寸屏幕，起售价 3999 元。

2021 年 8 月 6 日，小米发布公告称，已关注到部分小米 11 及其系列产品出现的特殊 WiFi 问题，对此，小米会采用高于国家三包权益的服务政策来进行解决。具体来说，出现此类现象的用户，售后检测后支持换新机处理；换新机后如出现其它质量问题，仍支持 7 天故障退货、15 天换货、一年保修，同时赠送半年延保服务。若换机后再次出现同样 WiFi 问题的用户，可以进行退机或再次换机。

同时，对于未出现此类问题的用户，若存在顾虑，可申请赠送半年延保服务。其中，小米 11、小米 11Pro 和小米 11Ultra 皆可申请该服务，而小米 11 青春版则不包含在内。

据IT之家网友反馈，小米官方客服今日对此问题回应称，由于小米 11 已经停产，没办法再提供换机服务。如今，小米将通过免费更换主板来解决这一特殊 WiFi 问题。同时，他表示更换主板属于维修，这意味着此前换新机后所拥有的 7 天故障退货、15 天换货、一年保修等服务也将不再提供。