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苹果 iPadOS 16.1 开发者预览版 Beta 2 发布

2022/9/15 9:54:11 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 9 月 15 日消息，除了 iOS 16.1 开发者预览版首个 Beta 测试版，苹果公司今天还向开发者发布了即将到来的 iPadOS 16.1 的 Beta 2 测试版，距 Beta 1 发布约三周。

IT之家了解到，苹果此前推迟了 iPadOS 16 正式版的发布，以便继续解决即将在 M1 iPad 机型上推出的台前调度功能的错误和其他问题。

通过 iPadOS 16.1 的第一个测试版，苹果已经开始对台前调度功能的工作方式进行改进，改变了在全屏状态下与侧栏互动的方式。

今天发布的新 iPadOS 16.1 Beta2 测试版包括对台前调度的一些优化：

  • 添加更多窗口的按钮现已实装，可以用“窗帘”动画打开并显示 App 切换界面。

  • 查看同一应用程序的所有打开窗口比以前更容易。可以单击应用程序的停靠图标或直接使用 Globe-Down。该“区域”总是包含一个 + 按钮来创建一个新窗口。

  • 现在可以使用“台前调度” 将窗口从 iPad 拖到外部显示器上。

尽管有这些新功能，但“台前调度”目前仍存在大量 Bug，希望在 10 月正式版到来的时候可以修复。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到开发版 / 公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

通过IT之家微信公众号下载苹果描述文件

方法二：打开 IT之家App点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

通过IT之家移动客户端下载苹果描述文件

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

IT之家精华：苹果 iOS 系统发布 / 固件下载 / 升级更新大全表

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关键词：iPadOSiPadOS 16iPadOS 16.1

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