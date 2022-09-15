苹果为 iPhone 14/14 Pro 机型推送 iOS 16.0.1 更新

IT之家 9 月 15 日消息，iOS 16 正式版已于周一向所有用户发布，正如IT之家早些时候所报道的那样，iPhone 14 系列机型在发货时使用的是比正式版本（20A362）更早的 iOS 16.0 版本。现在苹果已为新机专门推送了 iOS 16.0.1 更新，该更新为 14 和 14 Pro 机型带来了更多的错误修复。

此前，早期收到 iPhone 14 系列新机的评测者首次设置新机时会收到本周早些时候向公众发布的相同的 iOS 16.0 正式版更新，但现在如果首次设置新机，手机将提示用户直接升级到 iOS 16.0.1（20A371），也就是说，明天收到新机的用户开机后将会收到这个更新。

根据 iOS 16.0.1 发布说明，该更新修复了可能影响新 iPhone 激活和迁移的错误，还修复了与企业应用和照片应用相关的问题，具体如下：

该更新推荐给所有用户，为你的 iPhone 提供重要的错误修复，包括以下内容。

- 修复了 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 设置过程中的激活和迁移问题

- 在 iPhone 14 Pro Max 上横屏放大时，照片可能会显得不是很锐利

- 企业单点登录应用可能无法认证

IT之家了解到，iOS 可以在首次设置时检测并提示用户安装系统更新，以避免在设置新手机之前出现任何重大问题。