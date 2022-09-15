三星 Galaxy S23 + 电池曝光：或与前作一致，约 4500mAh 容量

随着被称为“科技界春晚”的苹果 2022 秋季新品发布会落下帷幕，大家关注的焦点也逐步转移到了搭载新一代高通旗舰平台骁龙 8 Gen2 的“安卓阵营春晚”上，而其中老牌机皇的三星 Galaxy S23 系列自然也是关注的核心焦点。

虽然距离发布还有一段时间，但目前关于该机的爆料已经不少。现在有最新消息，继外观渲染图和部分核心配置后，近日有数码博主进一步带来了该机电池方面的更多细节。

据外媒最新发布的信息显示，近日疑似三星 Galaxy S23 + 的电池现身韩国电池认证机构 Safety Korea。从外媒晒出的电池谍照来看，这款电池型号为 EB-BS916ABY，手机的型号为 SM-S916B，电池由中国 ATL（宁德）生产。

不过遗憾的是，由于照片比较模糊，因此无法清晰辨认这块电池的具体容量信息。结合此前相关爆料，Galaxy S23 + 的电池容量将与前作 Galaxy S22 + 基本一致，而后者的电池容量为 4500mAh。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S23 系列旗舰将继续包含 Galaxy S23、Galaxy S23 + 和 Galaxy S23 Ultra 三款机型，总体上仍将延续上代的外观设计。

配置上则将首批搭载新一代的高通骁龙 8 Gen2 旗舰处理器，基于台积电 4nm 工艺制程打造，性能会再创新高。据此前相关爆料显示，该芯片将采用全新的“1+2+2+3”八核心架构设计，其中超大核升级为 Cortex X3，相比 Cortex X2 性能提高了 22%，大核升级为 Cortex A715，相比 Cortex A710 性能提高了 5%，能效提高了 20%，小核依旧是 Cortex A510，安兔兔突破 120 万分问题应该不大。

据悉，全新的三星 Galaxy S23 系列将在明年初与大家见面，目前还处于原型机阶段，更多详细信息，我们稍后继续为大家进行揭晓。