为什么《羊了个羊》这么难！它是不是故意让我输的？

最近，一个名为《羊了个羊》的小游戏上了微博热搜。

简单来说，这是个以麻将消除为游戏玩法原型的堆叠式消除游戏。下方共有 7 个空位，从上方拿 3 个一样图案的方块后即可消除，拿完所有方块即胜利，而 7 个空位被填满则失败。

在各个微信群里，大家也能见到不少为了拿道具发出来的链接，紧接着就是一系列的讨论：能赢吗？好赢吗？怎么赢？

从游戏设计的角度，我觉得这些问题可以这么看：

《羊了个羊》，“难”吗？

如果用通关率作为定义“难”的指标，这款游戏无疑是非常难的，毕竟新浪游戏的投票里有将近 94% 的人没有通关。这还是个游戏玩家占主体的有偏样本，如果让游戏经验不足的人也来参与投票，通关率只会更低。

我也试了好几局，反正不看广告是很难过关，但冷静下来仔细想想，它难过关的点在哪里？

是问题复杂度太高，需要烧脑吗？好像并不是，只要多玩几局就很容易总结出“多开堆叠牌，因为堆叠区域是完全未知的”、“根据下方的可见暗牌规划翻牌区域”、“不能仅仅为了消牌而拿牌，还需要为了‘开视野’拿牌”、“尽量拿取遮蔽最多区域的牌”等等提高胜率的规律。

是的，这些策略不过只是在与“我们不知道所有牌的摆放”这个游戏底层设计做对抗。借用博弈论的概念，这是一个不完全信息（incomplete information）的游戏。

记得空当接龙的读者可以对比一下，在空当接龙中，所有牌初始都是明牌，因此理论上只要先把所有步骤在脑子里想好就可以一气通关。但《羊了个羊》呢？玩家翻开一张牌前并不知道下面藏着什么牌，甚至下面有没有牌都可能不知道，由于信息不完全，因此没有办法拟定必胜的策略。

增加随机性与未知性可以让游戏更有趣。玩华容道、九连环等传统解谜游戏时，玩家一开头就能获得所有的解题信息，所以很容易玩腻，但斗地主、麻将这种游戏的随机性与未知性就多了很多，即使掌握了再强的策略也不能“稳赢”，自然更能长盛不衰。

而《羊了个羊》第二关的问题在于，我们不知道的信息未免太多了点，而容错度又太少了：不看广告才 7 个格子诶！

它是被设计成无解题的吗？

网上也有一种说法，说这游戏会偷偷判定翻牌后露出来的牌是什么，故意让你过不了关。那么，这种游戏在设计上一定有解或一定无解吗？

其实，把游戏特意设计成有解，会比特意设计成无解简单不少。

首先，如果不考虑槽位的话，需要从牌堆里找到三张一样的牌然后消掉。要构建这样的有解关卡，只要准备好一摞 3 张一组的牌，然后找一张空牌桌，每次拿一组牌随意放在可以摆放的格子上就可以。

这样，按照和摆放相反的顺序三张一组消除就一定可以全清掉。按照这种码牌方式构建谜题，算法复杂度会很低。

那么如果是《羊了个羊》这样的有槽位的情况呢？可解的盘面还会多一些。

初始的 7 个槽位里实际上有 3 个需要留给“马上要消除”的一组，对应我们手里每次拿的那一组。剩下 4 个则是自由槽位。还是用上面的放牌法，只不过除了把手牌直接放到桌上以外，还可以选择“把手牌放进自由槽位里”或是“从自由槽位取一张牌放到桌上”这两个选项。把放牌的操作反过来，就又是一组可行的取牌解法了。

反过来，想设计一个固定无解的局就比较复杂了，想证明一个牌局必定无解需要遍历所有可能的走法，从头开始构造一个就更难了。何况在有道具的加持下，这个无解局面很可能会因为道具而变得有解。

那，动态构造出无解的局面呢？也就是下方的牌型并没有在一开始就生成，而是分析牌桌上剩余明牌的种类，让翻出来的牌都搭不太起来？

也不是不可以，引入更为复杂的动态分析牌局的逻辑，会增加游戏的开发成本，也可能会引入原先没有的 BUG，还是从算法复杂度的角度出发，还真没这个必要。

当然，从我个人的观察来看，我觉得这个游戏真没考虑什么算法，就是纯随机，把牌往桌上一撒，你爱通不通，反正最后都要去看广告_(:з)∠)_

毕竟信息量不足这点就已经让这个游戏足够“难”了，偶尔有些人运气好能通关，还能进一步增加话题度呢。

这款游戏的开发商也蛮有意思的

如大量网友看出来的那样，《羊了个羊》在机制上抄了一款叫做 3 Tiles 的清新风手游。当然这两款游戏在收益模式上区别很多。

这是 3 Tiles 的第 250 关

这是《羊了个羊》的第 2 关

3 Tiles 是免费游戏，依靠道具收费以及部分广告收入，关卡数量很多，难度层层递进。通过初期低难度的关卡吸引用户，或者说是培养用户黏度，随后依靠关卡逐渐增加难度吸引用户使用免费的道具。等后期关卡难了，用户使用道具形成习惯了，就会在胜负心的驱使下忍不住开始氪金购买道具。

《羊了个羊》则是只有一个看起来不难但就是过不去的关卡，引发病毒式传播。当然，看广告是它的主要收入来源，但和其他依靠广告收入的游戏不同，《羊了个羊》限制了单个用户每天看广告的次数，失败了几十次后就只能靠发链接获取相关道具，这无疑进一步促进了病毒式传播。

而《羊了个羊》背后的公司也很有意思，如果我们看它的出品公司过去的行业背景，会发现它在小游戏品类上深耕多年，谙熟玩家心理，是一家非常有经验的公司，它有着大量与《羊了个羊》营销逻辑相近的游戏。

这种模式以成熟玩法为模板基础，加上巧妙的关卡设计，批量投放，赌其中一个能火起来，就赚了。

所以其实不必问为什么《羊了个羊》这么火，只是火的恰好是它而已。

本文来自微信公众号：果壳 （ID：Guokr42），作者：antares 编辑：Emeria、odette