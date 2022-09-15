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小岛秀夫新作将至？工作室晒神秘“我是谁”海报

2022/9/15 13:08:36 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 15 日消息，小岛秀夫的小岛工作室自从 2019 年推出《死亡搁浅》后，除了推出了更加完善的《死亡搁浅：导演剪辑版》，就一直没有公布新作。

今日，东京电玩展 2022 正式开幕，小岛工作室在展会上露面，并晒出了一张神秘的海报，只能看到一个人的轮廓，并写有“WHO AM I ?”字样。

小岛工作室TGS公布神秘艺图 WHO AM I？疑似新作角色

扫描海报旁的二维码，就可以在小岛工作室官网看到同款海报，目前尚不清楚代表着什么。

IT之家了解到，小岛秀夫在 2021 年底表示，工作室正在开发两款不同的游戏，其中一款为全新的、极具挑战性的游戏，但没有透露具体的游戏标题。

今年 1 月，小岛秀夫在推特晒图，Mac 电脑桌面上放着一个名为“新企画”的文件夹，暗示正在开发游戏新作。

今年 5 月，《死亡搁浅》动捕演员“弩哥”诺曼・瑞杜斯在采访中明确表示，第二部《死亡搁浅》正在制作中。小岛秀夫后续晒出了“暴打”弩哥的图片

今年 6 月，小岛秀夫今日在微软 Xbox & Bethesda 游戏展上惊喜亮相，证实了近年来流传的谣言，小岛秀夫首次透露了与 Xbox 的合作伙伴关系，并表示将为 Xbox 玩家带来一款“全新体验”的游戏，该游戏被描述为小岛秀夫一直想创造的游戏，号称“没有人经历过或见过”，将利用微软的云技术

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关键词：小岛秀夫死亡搁浅

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