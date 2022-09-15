vivo X80 Lite 渲染图曝光，或搭载联发科天玑 900 芯片

IT之家 9 月 15 日消息，今年 4 月 25 日，vivo 发布了 vivo X80 和 vivo X80 Pro 两款手机。除了这两款机型之外，一直有消息称 vivo 还将发布 X80 系列新机。据 MySmartPrice 6 月的报道，vivo X80 Lite 可能会在 10 月随着 X80 Pro + 一同在全球发布，而数码博主 @数码闲聊站 此前曾表示， vivo 没有 X80 Pro + 手机。

今日，WinFuture 公布了 vivo X80 Lite 渲染图。从图片中可以看出，vivo X80 Lite 将采用水滴屏设计，音量键和电源键都位于机身右侧。vivo X80 Lite 后置圆角矩形模组，在背壳左下角印有 vivo 标识。本次曝光的渲染图共有橙色和黑蓝色两种配色，并且该机后盖上拥有浅色菱形设计。

据报道，vivo X80 Lite 将搭载联发科天玑 900 芯片，配备 8+256GB 存储，并且支持 microSD 卡扩展。屏幕方面，vivo X80 Lite 将采用 6.44 英寸 AMOLED 屏幕，屏幕刷新率为 90Hz。影像方面，vivo X80 Lite 前置 5000 万像素自拍摄像头，后置三摄分别为 6400 万像素主摄、800 万像素超广角摄像头以及 200 万像素微距摄像头。

续航方面，vivo X80 Lite 内置 4500mAh 电池，支持 44W 快充。售价方面，有消息称 vivo X80 Lite 起售价为 450 欧元（约 3127.5 元人民币）。

IT之家了解到，vivo 此前发布的 X80 / Pro 手机起售价 3699 元。其中 vivo X80 搭载联发科天玑 9000 芯片，采用 6.78 英寸三星 E5 1080p+ 120Hz AMOLED 双曲屏，后置三摄分别为 50MP 主摄（IMX866、RGBW、OIS，1/1.49 英寸输出 1/1.56）+12MP 超广角（IMX663）+12MP 长焦人像（IMX663）。

X80 Pro 可选 骁龙 8 / 天玑 9000 两款芯片，采用 6.78 英寸三星 E5 材质 3200×1440 120Hz LTPO AMOLED 屏幕，后置四摄分别为 50MP 主摄（S5KGNV、OIS）+48MP 超广角（IMX598）+12MP 长焦人像（IMX663，VIS 微云台，2x）+8MP 潜望长焦（hi847，OIS，5x）。