王兴三次抛售理想汽车股票，累计套现约 1.715 亿元

9 月 15 日下午消息，理想汽车提交给港交所的文件显示，理想汽车的投资人之一，美团董事长王兴今年第一季度三次减持理想汽车，分别是在 3 月 29 日减持 40 万股理想汽车股份，均价 27.3 美元 / 股，3 月 30 日又先后减持 40.49 万股和 37.6 万股，均价分别为 107.85 港元 / 股和 27.81 美元 / 股。按照上述信息估算，王兴共变现约 1.87 亿元人民币，其持股比例则从 22.87% 微降至 22.82%。

以此计算，王兴的三次减持行为累计分别套现大约 2137.66 万美元和 4366.85 万港元，按照当天汇率计算，王兴累计套现约 1.715 亿元人民币。

除了王兴，理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠更频繁出现理想汽车股票套现。早在从 2021 年 12 月 6 日开始，沈亚楠已多次抛售理想汽车股票，持股数量从 3200 万股下降至现在的 2900 万股，共套现逾 2 亿元人民币。最近两次均发生在 9 月，分别是在 9 月 6 日抛售了 60 万股理想汽车股票，共套现 787.5 万美元，约合人民币 5453 万元。9 月 2 日，沈亚楠通过减持 40 万股理想汽车股份，变现 528.88 万美元，约合人民币 3662 万元。

王兴抛售股票的 2022 年第一季度，理想汽车当季营收为 95.6 亿元，共交付 31716 辆新车，均优于第二季度。2020 年 8 月，美团第二季度财报电话会议上，王兴曾谈及对理想汽车的投资，他表示李想是一名优秀的创业者，理想汽车拥有出色的产品，而且电动汽车市场很大，出于长期考虑，美团希望参与电动汽车产业革命。

其实早在 2019 年 8 月，理想汽车的 5.3 亿美元 C 轮融资中，就有王兴个人出资的 3 亿美元。2020 年 6 月，理想汽车获 5.5 亿美元 D 轮融资，其中 5 亿美元由美团领投。理想汽车上市，美团又认购了 3 亿美元，以及王兴认购了 3000 万美元。据公开信息，王兴和美团一共为理想汽车投资 11.5 亿美元。理想汽车 IPO 后，李想持股比例约为 21%，王兴及美团已经超过李想成为理想汽车的第一大股东。