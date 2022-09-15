【IT之家开箱】华硕灵耀X Fold 折叠屏轻薄本图赏：单手可握的 17.3 寸巨屏

华硕近日发布了一款全新形态的轻薄本产品：灵耀X Fold。它采用了一块 17.3 英寸 4:3 的超大尺寸折叠屏，配合附带的磁吸蓝牙键盘，可以实现六种形态自由切换。IT之家也收到了 i7-1250U 版的灵耀X Fold，并为大家带来开箱图赏。

灵耀X Fold 最引人瞩目的，莫过于它的内折设计了。当展开时，它是一个 17.3 英寸的巨型平板，它的三围为长 378.5mm；宽 287.6mm；高 12.9mm，是目前最大的折叠屏设备之一。但展开后，它又可以做到最薄处只有 8.7mm。

而当它折叠起来时，它又变成了一个 12.5 英寸的迷你轻薄本，比 A4 纸更小。整机重量约 1.5kg，拿在手里就像是一本书，可以轻松塞进挎包。

A 面外壳采用温润的磨砂玻璃材质，在不同的光线下会反射出别样的绚烂。配合中间的 A 字 LOGO，观感非常商务。

D 面是一块镁铝合金的背板，两角有脚垫，方便在笔记本形态下垫高使用。此外它还配备了一个人造皮革的人体工学支架，方便在展开状态下立直到 120° 的舒适角度。

包装内附赠了一个薄如蝉翼的磁吸蓝牙键盘，重量约 306g，采用 Type-c 接口供电。

有了折叠形态 + 磁吸键盘 + 背部支架这三个法宝，灵耀X Fold 因此可以在 6 大形态间变换，适应不同的环境。首先是常规的笔记本模式，笔记本模式下，灵耀X Fold 是一台 12.5 英寸的迷你轻薄本，比例为 3:2，配合可以任意角度悬停的铰链，拿来视频会议很方便。

如果我们将键盘吸附在下边，灵耀X Fold 就变成了一个传统笔记本，适合在场景局促的环境下输入文字。比如在高铁和飞机的小桌板上，12.5 寸的小机身也可以轻松放下，毫不拥挤。

如果桌面的纵向比较宽敞的话，我们可以把机身折叠起来，然后键盘置于屏幕下方，这称作“延伸模式”。此时的使用体验更接近于灵耀双屏笔记本，一上一下两块屏幕带来了出色的分屏办公体验。

当铰链完全展开后，灵耀X Fold 瞬间变为一个 17.3 英寸，2560*1920 分辨率的 4:3 OLED 巨屏。把它放在桌面上，下面配上一块键盘，办公效率将的得到彻底的释放。

如果收回支架，拿掉键盘，把它平铺在桌面上，灵耀 X Fold 就进入了平板模式，在这个模式下很适合与他人一起分享画面。

最后别忘了，灵耀X Fold 的铰链是支持任意角度悬停的，这意味着我们真的可以像捧着一本书一样捧着它，阅读各类文字和网页。

外部包裹铰链的是一块可以自由伸缩的人造革皮套。这个皮套既可以保护铰链，还增加了抓握时的摩擦力。整机握在手里就像一本精装的书，很有商务范。

展开屏幕后，可以看到上方有一枚 500 万像素的摄像头，支持红外 IR 人脸识别。

侧面边框处有两个全功能雷电 4 接口，以及一个 3.5mm 耳机接口。

此外，灵耀X Fold 机器的上边框和下边框搭载了立体对称的 4 扬声器，经由哈曼卡顿的大师调教，听感相当震撼。

除了键盘以外，包装内还附赠了一个人造革的皮包和一个 Type-C 转 USB-A 的转接头，毕竟是旗舰产品，在配件上还是非常慷慨的。

以上就是IT之家为大家带来的华硕灵耀X Fold 的图赏了，目前灵耀X Fold 已经上市，i7-1250U+16G+1T 版本预售价 19999 元。IT之家也为大家带来了详细的图文评测，届时欢迎前去阅读。