“东南亚小腾讯”Sea 继续削减成本：高管团队集体“零薪水”

北京时间 9 月 15 日下午消息，据报道，“东南亚小腾讯”Sea 今日宣布，为了应对当前的经济低迷，公司将继续削减成本，高管团队将集体放弃薪水。

Sea 联合创始人、董事长兼 CEO 李小冬（Forrest Li）今日在致员工的一份内部备忘录中称：“领导团队已决定，在公司实现自给自足之前，我们不会接受任何现金酬劳。”

李小冬还称： “我们现在能够意识到，这场风暴在短期内还不会结束：这些负面情况可能会持续很长一段时间。”

就在上周，Sea 刚刚削减了旗下电商部门 Shopee 的运营规模，关闭其在智利、哥伦比亚和墨西哥的当地业务（只保留跨境电商），并完全退出阿根廷市场。Shopee 当时称：“鉴于当前宏观形势的不确定性升高，我们需要将资源集中在核心业务上。”

去年 10 月，Sea 的市值曾飙升至逾 2000 亿美元，原因是其游戏和电子商务部门在疫情期间大受欢迎。但此后，公司股价一直暴跌，如今市值仅约为 270 亿美元。

李小冬今日还称，面对当前的经济形势，投资者越来越谨慎，因此融资也变得越来越困难。他重申，Sea 在未来 12~18 个月的主要目标是实现现金流为正。不按美国通用会计准则，Sea 今年第二季度净亏损 5.698 亿美元，而上年同期净亏损 3.212 亿美元。

除了高管团队集体“零薪水”，Sea 还将商务旅行限制为经济舱，旅行餐费限制为每天 30 美元，酒店住宿支出控制在每晚 150 美元，并减少餐饮和娱乐费用的报销。

李小冬说：“让我们摆脱对外部资本依赖的唯一方法是实现自给自足，产生足够的现金来支持运营需求和各种项目。”