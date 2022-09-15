顺丰调整供应链业务组织架构：设立供应链运营中心，仓配事业部整合并入

9 月 15 日晚间消息，新浪科技从知情人士处独家获悉，日前顺丰针对供应链业务相关组织架构进行了调整，将 O 线供应链运营处升为供应链运营中心，并且将仓配事业部整合并入。

根据知情人士的透露，供应链运营处隶属于顺丰集团总部，而仓配事业部则隶属于速运集团。架构调整完成之后，后者的相关组织功能将从速运集团转为集团总部内部职能。

公开资料显示，顺丰仓配事业部主要满足国内外 B2C、B2B 领域客户的需求，提供快递、仓储配送、供应链整合方案及相关增值服务。

一位顺丰内部人士表示，此次架构调整主要出于公司降本增效的需求，合并后职能重复的人员可能面临裁员或转岗。“仓配本身就是供应链的一环，相当于合并同类项。”该人士还提到，新建仓库的成本非常高，因此将仓储业务合并可能会拉低供应链业务的毛利率。

自 2018 年开始，顺丰大力发展供应链业务，并先后对外投资收购了美国夏晖和德国 DHL 等公司。2019 年供应链业务作为主营业务首次写入顺丰财报。

2021 年，顺丰供应链及国际业务规模快速扩大，实现不含税营业收入 392 亿元，同比增长 199.8%；2022 上半年该分部业务不含税营业收入为 465.3 亿元，同比增长 442.7%，净利润为 16.9 亿元，同比增长 2661%。

在 2021 年年度股东大会上，顺丰提出战略目标，在 2025 年成为全球智慧供应链领导企业，构建数字化驱动的全球智慧供应链底盘。