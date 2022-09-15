苹果和华为何时走到一起？全球智能家居标准即将落地，14 个中国玩家起底

智能家居行业“改天变地”的 Matter 标准，终于要落地了吗？

今年 3 月，CSA 联盟（Connectivity Standards Alliance，连接标准联盟）在官方博客中透露，Matter 标准 1.0 将于今年秋天公开。

9 月 14 日，芯科科技推出软硬协同的 Matter 标准芯片解决方案；今年 7 月，亚马逊推出帮助开发人员构建支持 Matter 标准的智能家居设备的工具包；今年 6 月，苹果 iOS 15.5 正式版支持连接 5 个兼容 Matter 协议的智能家居设备…… 这一切都预示着 Matter 协议的落地近在咫尺。

▲ CSA 联盟官方声明

现在，如果你想用苹果 HomePod 控制亚马逊智能门铃，为门口的客人打开房门，却发现连接不上，当你想用华为手机控制小米的扫地机器人，还需要下载一个应用程序，这一现状离我们智能家居的完美体验还相距甚远。而 Matter 标准的出现，势必会成为搅动智能家居市场的关键变量，重塑智能家居的市场格局。

不过，这个被业界期待已久的新标准，却连“鸽”两年，发布时间一再推迟。

2015 年 5 月，CSA 联盟发布了 Matter 标准，这一被公认为可能“一统智能家居江湖”的标准一经发布，就获得了苹果、谷歌、亚马逊等国外巨头支持，国内华为、小米、涂鸦智能、绿米 Aqara 也纷纷加盟。最初，CSA 联盟计划在 2020 年末公开 Matter 标准 1.0，随后又不断推迟，至今仍没有官宣准确时间。

虽说 Matter 标准还未落地，各路玩家已经开始紧锣密鼓地筹备起来，推出兼容该标准的产品、开发工具，其热度甚至可以用“无 Matter 不智能家居”来概括。

那么，哪些国内企业已经为 Matter 标准做足了准备？为何过去两年 Matter 标准总是“雷声大，雨点小”？要打通各种智能家居品牌的连接，Matter 标准还需越过哪些关山？国内相关联盟的进程到了何种程度？

通过梳理过去一年以来，国内智能家居玩家在兼容 Matter 标准上的动向以及与多位业内人士深入交流，我们尝试找到这些问题的答案。

01. 53 家企业在接受标准测试 14 家已“交卷”

我们可以畅想一下，Matter 标准落地后的堪称颠覆性智能家居生态体验：你可以用苹果 HomePod 控制亚马逊的智能门铃，也可以用小度智能音箱，操控小米的智能门锁和摄像头，还可以用苹果手机控制各种品牌的扫地机器人……

Matter 标准基于互联网世界中最常用的 IP 协议，使得智能家居设备在手机应用系统、云端服务、物联网嵌入系统等之间互联互通，在简化各种智能设备开发成本的同时，降低终端消费者的使用门槛，消费者只需要扫描设备上的二维码，就可以将其自定义添加到智能家居系统中。

然而，酝酿两年之久的 Matter 标准还迟迟没有公开 1.0 版本，它的参与者都在忙些什么？

1、多次测试拉长战线

今年 7 月，CSA 联盟的第一阶段 SVE 规范验证测试活动已经顺利完成，通俗来讲，就是在测试不同厂商商品之间的互操作性、稳定性、安全等。今年 8 月，CSA 联盟发布的年度报告显示，截至 2021 年，Matter 标准已经有 53 家企业，134 个设备进行了认证测试。

CSA 联盟的官网显示，这些设备包括智能灯泡、插头、开关、智能锁、恒温器、传感器、电视等大大小小的智能家居设备，而通过认证的公司产品将在 Matter 标准发布后立即向用户发货。

此外，SUV 规范验证测试不仅是测试相关平台和设备的可用性，也是为了验证 CSA 联盟测试认证流程、工具等的可操作性。

目前，第二阶段的虚拟测试和规范验证也正在进行中。

这些测试也正是 Matter 标准落地的临门一脚，不过，由于涉及的厂商、设备众多，这一项测试流程的时间也进一步拉长。

2、14 个国内玩家官宣支持 Matter 标准产品

智东西梳理公开信息得知，目前已经有 14 家国内厂商“推出”支持 Matter 标准的产品或者宣布其产品将支持 Matter 标准。

这些厂商涵盖智能家居市场中的芯片、设备等上中下游玩家。

▲ 国内已推出支持 Matter 标准产品的厂商（截至 2022 年 9 月）（整理自公开信息，如有缺漏，欢迎指正。）

在智能家居市场中的智能手机厂商、家电巨头玩家仍没有推出相关产品。美的 IoT 国际智能业务部长陈昌透露：“这类玩家会选择在 Matter 标准落地后，再对模型进行优化并推出相关产品。”

不过，Matter 标准尚未落地的当下，这些产品到底能做什么？

陈昌告诉智东西，这些产品目前都还只是发布规划阶段，真正支持 Matter 标准的产品还没有可以上市的。

目前这些厂商推出的产品大多仍采用 ZigBee、WiFi 等连接协议，ZigBee 协议可以说是智能家居行业中“鼻祖级”的存在，其优势为低功耗、低成本、低时延。Matter 标准实际上是脱胎于 ZigBee，CSA 联盟也就是原来的 ZigBee 联盟。

未来 Matter 标准发布后，这些设备可以通过 OTA 升级支持兼容该标准，无需用户再购买新设备。

▲ 绿米 Aqara 设备兼容 Matter 协议（动图截取自 2022 Works With 大会）

绿米海外产品线总经理韦鹏解释道：“如果说 Matter 标准是设备用来相互交谈的语言，那么 ZigBee 和 Thread 就是它们用来通信的基础设施。”

这也是这些产品可以通过 OTA 升级支持兼容该标准，无需用户再购买新设备的关键。

值得一提的是，这些如服务器、网关等在内的设备大多具有更换频率较低、更换复杂度较高的特点。

这也不失为厂商抢占这一市场的先发优势。

02. 标准大一统是必然趋势 Matter 标准利好多方

智能家居产业存续近 20 年，一直以来有很多人看好，从各类巨头到初创企业，都向这条赛道一拥而上。但一直以来，标准不统一、设备碎片化等关键性难题都在阻碍这一产业的发展。

Matter 标准之于智能家居产业的重要性，从其命名我们就可以窥见一二。Matter 的本义是“物质”，被认为是世界存在的基础，而 Matter 标准的意义同样如此，该标准被看作是物联网基石一般的存在。

那么，Matter 标准能解决的，横亘在智能家居产业、玩家、消费者面前的难题到底是什么？

1、各大智能家居玩家圈地为营

智能家居正在从消费者的憧憬变为家中真实可感的设备。

一个家庭中的设备也越来越多，如何让不同的设备之间实现互联互通，让用户家中的智能家居变成一个“整体”，不需要不同的 App 或其他方式彼此独立控制，成为摆在智能家居厂商面前的枷锁。

在智能家居市场发展初期，一些智能家居玩家就已经开始为自己的产品构建生态。

不过由于当时连接标准、通信协议的不成熟，使得不同的智能家居玩家圈地为营，构建了自己的生态壁垒。这种做法令不少消费者怨声载道。

2、中小型智能家居厂商恐失去优势

有一个疑问是，一个家庭里到底需要多少个智能家居设备？从玄关、客厅、卧室到卫生间、储藏室，小到智能牙刷、台灯，大到智能电视、冰箱，大大小小的空间都需要不同的智能家居设备来满足用户的需求。

而这背后也有一个事实存在，一个厂家无法生产所有的产品，而能与其他厂商品牌更好连接的产品也会成为消费者青睐的对象。

再加上智能家居市场的逐渐成熟，除家电厂商外，智能手机玩家也成为智能家居领域的重要参与者，如小米、华为等，相比之下，巨头玩家的智能家居生态更为完善，一定程度上会让众多中小厂商失去竞争优势。

3、消费者选择自由受限

从消费者角度看，他们在选择智能家居设备时，智能家电和新型家电品类中，受品牌影响力、产品质量等影响，用户可能会选择不同的品牌。但除了考虑产品的使用效果、质量，还需要考虑与家中已有智能家居设备的兼容性，这在一定程度上会限制用户的选择自由。

可以看出，推出一个行业的统一标准，对于厂商和消费者的利好都是显而易见的。

韦鹏说，一年前，Matter 标准尚未成熟时，已经有很多绿米 Aqara 用户反馈希望他们的产品支持 Matter 标准，今年，Matter 标准也已经成为任何（智能家居）新产品必须具备的属性。

03. Matter 标准是难而正确的事

那么针对上述难题，Matter 标准到底能在哪些层面达到设备的互联互通？我们或许可以从它为什么多次推迟公布中找到答案。

首先，通用标准需考虑多方需求。

Matter 标准是一个应用层规范，能够在任何支持 IPv6 的设备上运行，这一互联网协议让越来越多智能家居设备的连接成为可能。河北联通网络部专家刘洋曾在接受媒体时说，IPv6 可以提供的地址多达 2 的 128 次方个，这个数量可以让全世界的每一粒沙子都能分配到一个 IP 地址。

这一标准就需要为智能家居产品制定通用的物模型，让这些产品在功能、操作上“说一种语言”，这也对代码的质量和稳定性提出了高标准、严要求，因此，CSA 联盟需要推出符合商用的 SDK 软件开发工具包。“这也正是 CSA 联盟正在进行各种各样的测试和验证的原因。”陈昌说。

其次，平衡不同厂商的核心利益。

他补充道：“CSA 联盟也想扩大自己的生态和影响力。”目前已经有 50 余家企业参与其中，未来这一数字仍然会持续增长，而将这 130 多个设备全部测试、认证需要较长的时间。事关各个厂商的核心利益诉求，其沟通成本也会进一步增强。

▲ CSA 联盟测试厂商、设备数量

最后，在已有协议上找“共同点”。

Matter 标准并不是重新为智能家居产业建立一套新玩法，而是在已有协议的基础上，求同存异。陈昌透露，Matter 标准的一些本地连接协议需要重新制定，也就是说，既要保持连接的高效，同时还要保持每个节点都存在自身的一种通讯方式。

这也不是完全只保留共性的工作，CSA 联盟还需要在智能家居设备和通讯协议间重写各种协议，同时物理层上的协议也需要进行修改。因此他认为，Matter 标准多次延迟也是正常的。

从 Matter 标准本身来看，智能家居玩家一拥而上是必然的。

不过，对于国内智能家居玩家而言，还有一大好处在于，Matter 标准的牵头方是苹果、亚马逊和谷歌三大巨头。

陈昌说：“我认为 Matter 不仅仅是一套协议标准，也是一个认证体系，经过 Matter 联盟认证的设备，就能天然实现互联互通。”未来，能够接入 Matter 标准的产品就可以接入这三大主流平台中，这对于智能玩家而言，是一个非常大的市场机遇。

因此，刚刚落幕的 2022 Works With 开发者大会上，涂鸦智能亚太大区总经理罗志军说：“一旦 Matter 标准（1.0）公布，涂鸦智能的 Matter 解决方案将准备就绪。”

同时，绿米海外产品线总经理韦鹏也透露，今年下半年，绿米 Aqara 计划发布其第一个兼容 Matter 标准的产品。

事实上，不论是智能家居厂商还是消费者而言，智能家居设备能够互联互通都是利大于弊的，这既能增加消费者的选择自由度，也可以提高智能家居厂商的竞争优势。

不过，目前已经推出的产品并不能验证其接入 Matter 标准效果的好坏，只有当 Matter 标准真正落地，才能得到检验。

04. 国内版 Matter 标准进展迅速 仍受利益博弈桎梏

Matter 标准的每一步进展都十分抓人眼球，反观国内，相关标准为何不如 Matter 声势浩大？

早在 2020 年 12 月，24 位院士和阿里、海尔、华为、中国信通院、中国移动等国内主要智能家居玩家、智能制造企业、移动运营商等，联合成立了开放智联联盟（Open Link Association，简称 OLA 联盟）。截至 2021 年 12 月，OLA 已批准入会的成员单位共 128 家。

美的 IoT 物联技术部长陈挺说：“OLA 联盟与 CSA 一样，目的都是为智能家居市场建立规范的标准体系，构建物联网统一连接标准和产业生态圈，解决物联网碎片化问题，真正实现万物智能互联。”

不过，从其发展进程来看，OLA 联盟的进展已经如火如荼。

OLA 联盟官网显示，已经有 37 项标准正在推进中，包含性能测试规范、安全技术要求、跨平台接入规范等。此外，还有《智能家居照明连接白皮书》、《基于智能家居互联互通的家庭边缘计算白皮书》、《智能家居互联互通全屋智能场景化白皮书》。

▲ OLA 联盟已公开的白皮书

在产品测试、认证上，OLA 联盟的进展也十分显著。今年 5 月，OLA 联盟智能家居专委会还举办了第三次联调测试活动，覆盖 WiFi 类产品的全部测试用例。

但就商业化进程而言，国内的联盟仍落后于 Matter 标准。作为智能家居互联互通的关键，如何平衡不同厂商的利益，仍是摆在 OLA 联盟面前的难题。而 Matter 标准已经在不同玩家间利益平衡的问题上达成了共识，即使该标准 1.0 一再延迟公开，但其发展进程已经初见成效。

美的全屋方案与生态部长谭国良说：“国内 OLA 联盟也在积极推动产品化和项目试点应用，期待更多厂商参与，加速商业化落地。”Matter 标准的共识则得益于苹果、谷歌、亚马逊三大巨头的牵头。

同时参与两个联盟的有美的、华为、小米、vivo、南京物联、英飞凌、欧瑞博、TCL 等厂商。在他看来，这并不矛盾，不论从消费者还是整个行业来看，解决设备之间互相孤立的行业痛点才是这些联盟的最大推力。

无论如何，实现设备间的互联互通、提升用户体验是智能家居玩家绕不开的话题，因此，标准统一只是时间早晚问题。

05. 结语：国内各路玩家准备就绪 Matter 标准落地仍未知

不论是智能家居厂商还是普通消费者，都苦物联网不能互联互通久矣。因此，无论如何智能家居标准大一统都是这一产业发展的必然趋势之一。

而通常情况下，一件事情的重要性和难度往往成正相关。Matter 标准要将数以万计的智能家居玩家统一到一个标准中，这是十分困难的，除技术原因外，这一标准的推出要牵扯各方利益，而这都为 Matter 标准的推进划上了大大的问号。

到目前为止，Matter 标准是否能于今年秋天如约落地仍是未知数。国内玩家积极备战 Matter 标准的当下，无疑为这一标准的重要程度再添一笔。