8 月电动车市“真实”销量出炉！华为问界成增程霸主，长安深蓝首战大捷

8 月份新能源车市的真实数字 —— 上险数据出炉了。

9 月初，各大车企和乘联会都公布了 8 月份的车型销量数字，但除了新造车公司很多车企的销量数字都有一定的水分 —— 数字中有一些是批发给了经销商，而非卖给了真实的用户。

而新车上路都需要购买保险，上险数据就是车市最真实的销量数字！看完数据之后，车东西发现了如下关键点：

1、比亚迪继续屠榜，拿下 29 省 / 直辖市新能源上险量冠军。

2、特斯拉拿下 8 省 / 直辖市上险量亚军，重回畅销榜单。

3、长安电动王牌深蓝 SL03 首战大捷，两天时间上险量逼近千台，极具爆款潜力。

4、新玩家中，问界 M5 成最畅销增程车，也助力赛力斯进入新势力前五名。

5、蔚小理在 8 月份都表现不佳，无任何单一车型上险过万，可见传统车企发力后，整体竞争愈发激烈。

6、上汽集团依然靠宏光 MINI 红利维持销量规模，飞凡、智己等品牌并无起色。

7、广汽埃安表现稳定，Aion Y 和 Aion S 均在万台左右的水平，在北汽、广汽、上汽和东风、长安、一汽共六大国资车企中，是唯一一个不靠廉价小车能获得不错销量表现的玩家。

8、南北大众继续领跑合资品牌，ID.4 的两款车型加起来也接近月销过万的水平，算了在爆款 List 上有一席之地。

9、BBA 销量依然低迷，均维持在 3500 台以内的水平，依然没有找到电动时代的存在感。

▲ 各省市新能源车上险量情况

01. 特斯拉上险量回暖 交付时间缩短 6 周

特斯拉 8 月的上险量成绩把上个月丢掉的面子都捡回来了，总上险量超过 3.5 万辆，力压上个月的 8933 辆，不过还是不及 6 月的 51748 辆。

在全国各省市中，特斯拉上险量排在 8 个省 / 直辖市中第二，这 8 个省 / 直辖市分别为：浙江、江苏、四川、福建、陕西、天津、宁夏、海南。

▲ 特斯拉 8 月上险量

值得一提的是，虽然 7 到 8 月的上海工厂的产线改造项目拉低了特斯拉近期销量，但是正面效果也很明显。

特斯拉中国官网显示，目前热销的 Model Y 后轮驱动版仅需 1～4 周便能交付，而 Model 3 后轮驱动版也仅需 6～10 周便能交付，将之前的交付时间缩短了 6 周左右。

▲ 特斯拉 Model Y 后轮驱动版交付时间

特斯拉 2022 年第二季度财报显示，今年特斯拉上海工厂年产能可超过了 75 万辆。而随着特斯拉三班倒生产模式的恢复，以及近期对生产人员招聘的增加，特斯拉上海年产能有望再增加。

所以，如果没有特殊因素，下个月特斯拉中国上险量或将继续增长。

02. 哪吒成新造车第一 问界首次超理想

看完了特斯拉，我们再来看看新造车公司。

从具体的上险量数据来看，新造车 8 月份的座次为哪吒、蔚来、零跑、小鹏、赛力斯和理想。

▲ 新造车 8 月份上险数据

对比 7 月份的上险量数据来看，哪吒汽车持续发力，力压蔚来和零跑排在第一位。

而蔚来汽车虽上险量不及哪吒，但也逆势而起，从 7 月的第五名升至 8 月第二。零跑排在第三，上险量也继续破万。

从上险量前三来看，哪吒和零跑汽车已经从一众二线新造车公司中杀出来，并且稳居在第一阵营。

这两家公司目前都是靠着两款车在打市场，其中上险量最好的车型均是 10 万元以下的微型车。另一方面，这两家公司 10～20 万之间的车型上险量数据也逐步稳定，凭借两款车杀进新造车第一梯队，既反映了其主打性价比策略的成功，也反映了平价新能源汽车市场的潜力之大。

由于车型定价的原因，将蔚来汽车和其他两家车企直接比上险量并不公平，但蔚来也不负众望，新车型 ET7 交付逐步稳定，凭借着 5 款车重回上险量前三。

而小鹏这边的表现则有些波动，8 月份的上险量未破万，在售的三款车 G3、P7、P5 都低于 7 月份的数据；不过，小鹏的全新车型 G9 已经在 8 月份开启了预售，且订单量火爆，24 小时内订单超 2 万台。

▲ ⼩鹏 G9

值得注意的是，赛力斯也凭借着问界品牌的热销，首次冲进了新造车排名前五，问界 M5 也力压理想 ONE 成为 8 月最受欢迎增程车型。

▲ 问界 M5

而有人欢喜有人忧，或许是由于理想 ONE 即将升级换代，理想 ONE 的热度不再，8 月份上险量仅为 4334 台。

新车型理想 L9 的上险情况也并不理想，8 月仅有 374 台，低于 7 月的 635 台。两款车的总交付量还不及问界 M5 一款车。

因为 L9 刚刚投产，目前还处在产能爬坡阶段，造不了太多，所以交付量自然也低。官方曾经表示获得了 3 万份订单，李想自己也表示该车肯定月销过万。车东西也将持续观察 L9 的交付和上险量表现。

03. 上汽领衔 3 大国企 广汽仅埃安能打

车东西统计了 8 月上汽、广汽和北汽这三大国企的新能源上险量后发现，虽然都是国企，但三家的新能源车销量则大相径庭。

▲ 三大国企 8 月份上险数据

其中，上汽凭借五菱宏光 MINI 近 3.5 万台的上险量霸榜，这款车的上险量占上汽总上险量的 73.3%。

▲ 五菱宏光 MINI EV

而上汽的其他品牌表现就没那么亮眼了。上汽荣威旗下新能源车和五菱宏光 MINI 形成巨大的断层，总上险量未能破万，飞凡 ER6 和飞凡 Marvel R 上险量一个刚刚破千，一个刚刚破百，智己旗下唯一一款在售的 L7 上险量甚至也刚刚破千。

▲ 智己 L7

由此可见，上汽在新能源高端市场还有很长的路要走，目前飞凡和智己不仅市场知名度不够，品牌信任度也不高。

尤其是智己这个品牌，虽然得到了上汽、张江高科和阿里的支持，但是曾多次深陷投诉门事件，导致消费者信任度下滑。

而排在第二的广汽旗下的新能源品牌仅有埃安和传祺，传祺 8 月上险量仅有 29 辆，几乎可以忽略不计。不过，埃安也没有令人失望，旗下 AION Y 成为 3 家车企中同类车型里上险量唯一破万的车型。

▲AION Y

虽然广汽的新能源总上险量不及上汽，但是其在新能源中大型 SUV 方面进展迅猛，而且各个车型都精准地瞄准了相关市场。

近日，广汽埃安宣布 8 月销量为 27021 辆，同比增长 132.3%，创单月新高。据了解，今年以来，埃安销量已经连续 4 个月破两万辆。

▲ 埃安今年销量数据

而凭借不断增长的销量，广汽埃安还有望在近期进行 IPO。9 月 6 日，埃安进行股份制改革，将公司名称由“有限公司”改为“股份有限公司”，为下一步的 IPO 做准备。

8 月，北汽的上险量依旧不够亮眼。北汽 EU 系列上险量才刚破 3000 辆，北汽极狐虽然在网络上的宣传做得足够多，和崔健联合举办的演唱会也曾在朋友圈刷屏，但是从上险量上来看，这些宣传工作没有给北汽带来高回报。

▲ 极狐阿尔法 S HI 版

总之，尽管北汽极狐现在的品牌知名度上去了，但是北汽极狐偏高的售价和低市场覆盖率，也难帮助提高销量。

04. 一汽仍垫底 长安两款微型车贡献大

三大央企方面，从上险量数据上来看，长安的表现最好，东风次之，一汽则排在最后一位。

▲ 长安一汽东风 8 月份新能源车上险量数据

上险量的差异主要源自其打法的不同。

长安 8 月份的上险量为 23142 辆，在众多传统车企中还处在不错的位置。仔细看其上险量结构不难发现，LUMIN 一款车就贡献了 9477 辆的上险量，单车占了整体上险量的 40%。

▲ 长安 LUMIN

上险量排在第二的车型则是长安之前推出的一款微型车奔奔，该车一直都是长安的新能源销量担当。

这也可以看出一个问题，长安目前还无法突破靠微型车来打开新能源市场的局面。

虽然靠微型车能够迅速打开市场，但长期来看微型车并不能为车企带来利润和技术上的显著提升。

长安也一定意识到了这一问题，因此推出了深蓝 SL03 作为其电动化转型的重磅之作。这款车推出了纯电版、增程版以及氢能源三种动力车型。

据长安官方信息，SL03 自 8 月 30 日开启正式交付，也就是说 8 月仅两天就交付了 894 台，也能从侧面看出长安的电动化转型效果初显。

▲ 长安深蓝 SL03

从数据上来看，东风汽车也有 17772 辆新能源车进行了上险，表现也还可以。其中，上险量最好的车型是风神 E70，而这款车主要用户则是 B 端市场。

公开信息显示，目前很多网约车司机都很喜欢这款车，甚至有“网约车赚钱第一车”的称号。

但除了这款车之外，东风汽车旗下就很少有上险量非常亮眼的新能源车了，其重点投入的岚图品牌目前的上险情况也有待提升，其首款车岚图 FREE 和竞争对手理想 ONE 还有一定差距。

▲ 岚图 FREE

但目前东风这种打法也并非长久之道，B 端市场很容易饱和，C 端市场才是销量的主力。北汽新能源此前就曾凭借 B 端市场的红利成为国内纯电销量第一的车企，但目前已经陷入了明显的增长困境。

如果东风汽车不能改变这种玩法，或许也将会陷入同等的困境。

一汽集团目前在新能源方面的表现并不算亮眼，只有红旗 E-QM5 和奔腾 NAT 的表现尚且说得过去，其总上险量甚至不及东风、长安的单个车型上险量。

▲ 红旗 E-QM5

一汽之所以新能源失速，第一点就在于车型阵容不如其他两家多且没有推出微型车，目前一汽只有 6 款新能源车，而东风则有 13 款，长安也有 15 款之多。

此外就是一汽还没有推出自家的新能源品牌，而长安已经有了深蓝，东风也推出了岚图。

综合来看，三大央企在新能源转型方面进展得都不算顺利，未来想要在激烈的新能源竞争中杀出来，还需要三家车企做出更多改变。

05. 大众领跑合资车企 BBA 表现不佳

合资车企在燃油车市场叱咤多年，但是在新能源市场一直没有混开。不过，从 8 月的上险量来看，南北大众逐渐开始发力，开始领跑合资车企。整体来看，南北大众上险量为其他 5 家上险辆总和的 1.6 倍。

▲ 海外车企 8 月新能源上险量

其中，大众 ID 系列表现亮眼。一汽大众 ID.4 Crozz 和上汽大众 ID.4 X 上险量分别破了 5000 辆和 4000 辆。但是其他车型的上险量依旧不甚明朗。

▲ 一汽大众 ID.4 CROZZ

而南北大众在新能源方面之所以没有燃油车表现得那么突出，还是因为布局新能源车市场过晚，直至今日，才推出了不错的新能源车型。

而随着大众集团前 CEO 迪斯的卸任，新 CEO 的上台，南北大众之后到底会发生怎么样的变化，仍需观察。

聊完南北大众，就要看通用了。通用上险量最好的车型是别克 Velite 6，不过单月上险量已经从 3466 辆下滑到了 3078 辆。但是，通用其他的新能源车型上险量也断层明显。

值得注意的是，目前凯迪拉克 LYRIQ 还未开启交付，因此其上险量仅为 1 台。

▲ 凯迪拉克 LYRIQ

之后，就是很多人关注的 BBA 三兄弟了。BBA 逐个宣布电动化转型，但还是燃油车卖得稍好些。

从表上来看，宝马 8 月新能源上险量为 3741 台，超过了奔驰 8 月的 3419 台和奥迪的 1086 台。

从具体车型来看，宝马有两款新能源车上险量破千，而奔驰虽然只有插混版奔驰 E 级一款车破千，但其接近 2000 台的上险量也能抵宝马两款新能源车上险量。

奥迪依旧处于三家垫底位置，本月只有 1086 台，还不及宝马和奔驰的单款车型上险量；不过对比上个月的 800 辆，这个月还是有进步的。

最后就要数福特了，在中国的新能源市场的存在感逐渐降低，上个月上险量还有 600 多辆，这个月只剩 448 台了，还是在美国混得开一点。

06. 结语：新能源市场格局稳中有变

从整体来看，8 月的新能源车市变动不大。比亚迪、特斯拉依旧在大步前进，领先地位短期较为稳固。而新造车前五强的局面也逐渐被零跑和哪吒打破，市场也增加了不少增程式车型，问界近期表现亮眼。

至于传统车企旗下的新能源品牌，则仍需努力，需要找到自身优势，充分发挥，不一定非要执着于高端市场。广汽埃安就是一个很好的例子。另外，合资车企也在逐渐发力，能否再上一个新台阶仍需观察。

综合来说，国内新能源市场仍处于上升期，各个新能源车企仍需不断提高品牌竞争力，在市场增长的同时，争取不落人后。