Astrobotic 斥资 450 万美元收购 NASA 承包商 Masten，承诺将继续推进探月技术

北京时间 9 月 16 日早间消息，据报道，近日，总部位于美国匹兹堡的 Astrobotic 公司宣布收购在 7 月底申请破产保护的 Masten 空间系统（Masten Space Systems）公司，后者是美国国家航空航天局（NASA）月球任务的承包商之一。

未来 Masten 的部分员工将继续在该公司位于加州莫哈韦的总部工作，开展亚轨道飞行研究，同时继续开发 Xogdor 火箭。

在 Masten 申请破产保护之前，NASA 就将向月球发送机器人有效载荷的任务交给了这两家公司。与 Masten 一样，Astrobotic 也在 NASA 的“商业月球有效载荷服务”（CLPS）项目下进行着月球机器人的开发任务。

▲ Masten 的月球着陆器（想象图）

目前尚不清楚 Masten 与 NASA 的价值 7590 万美元的 CLPS 合同将如何处理；此前 NASA 有关人士表示，如果 Masten 无法执行任务，他们将把计划在其着陆器上的有效载荷转移到其他 CLPS 任务中。Astrobotic 公司在最近发布的新闻稿中，强调了 Masten 的垂直起飞和垂直着陆（VTVL）技术和推进技术的价值，并表示该公司的亚轨道飞行研究工作将继续进行。

Astrobotic 公司在 9 月 13 日表示：“合并后的公司将继续在 Masten 位于莫哈韦的试验场进行亚轨道飞行操作，并计划使该试验场继续成为航天工业一个关键的火箭热火试验测试场地。”

今年 8 月，Masten 向特拉华地区的联邦破产法院提交了基于《美国破产法》第 11 章的破产申请。据报道，法院在 9 月 11 日接受了 Astrobotic 公司提交的 450 万美元“高价”，准予其收购 Masten 的“几乎所有”资产。在拍卖中，Masten 收到了两份出价，分别来自月球着陆器开发商 Intuitive Machines 和太空运输公司 Impulse Space，但这些出价都低于 Astrobotic 的出价。

Astrobotic 公司强调了 Masten 在垂直起飞和垂直着陆技术方面的传统，包括在 2009 年赢得诺斯罗普・格鲁曼月球着陆器 X 挑战赛的一等奖。Astrobotic 公司写道：“这一殊荣为 Masten 独一无二的垂直起降飞行项目奠定了基础，该项目迄今已在 600 多次垂直起降飞行中，展示了业界领先的着陆精度和快速可重复使用性。”

Astrobotic 公司还赞扬了 Masten 公司的 Xogdor 火箭，称该火箭“为当前和未来的月球和星际任务提供了有效载荷”，其中就包括 Astrobotic 公司的 OPAL 地形相对导航系统。Astrobotic 表示将计划开发 Xogdor 火箭的新版本，“它将提供更高的高度和更长的任务时间，并为亚轨道载荷测试提供超音速飞行”。此外，新的 Xogdor 火箭还将为 Astrobotic 及其客户在 Masten 的推进试验台上进行更多测试。

Masten 的月球技术在一定程度上支持了 NASA 的“阿尔忒弥斯”（Artemis）月球探测计划，该计划旨在将人类送到月球表面，并在那里进行永久性的科学探索，最终目的是以月球作为阶梯，将人类送往火星。Masten 的这些技术似乎可以看作一个“空间技术组合”，Astrobotic 承诺将对此“继续推进”，但没有提供更多细节。

月球南极是人类登月任务和研究活动的目标之一

从此前报道来看，Masten 的月球技术涉及月球基础设施建设、月球夜间生存和月球采水等方面。该公司还与“月球前哨站”（Lunar Outpost）和“蜜蜂机器人”（Honeybee Robotics）公司合作，开发了一个利用火箭开采月球水冰的系统。

按照为 NASA 执行 CLPS 任务的计划，Masten 开发的 XL-1 着陆器将搭载 SpaceX 的火箭发射升空，前往月球南极一处可能充满水冰的区域。该着陆器将携带用于测量和绘制月球表面温度和辐射的仪器，用于探测是否存在氢气或其他可能指示水的气体。据 Masten 最近的更新称，由于新冠肺炎疫情大流行造成的相关供应链问题，发射将推迟一年，至 2023 年 11 月。

今年 8 月，NASA 称月球研究交付“可能会受到 Masten 业务运营的影响”，因此，该机构正在考虑将其有效载荷转移到其他 CLPS 飞行任务。据相关报道，Masten 在申请破产保护之前就已面临明显的财务压力，导致其在 6 月份裁掉了约 20 名员工，并让剩余员工休假。

Masten 创始人兼首席技术官大卫・马斯腾表示，他将加入 Astrobotic 公司。他在 Astrobotic 的声明中说：“这个合并后的组织将让我们能够继续为客户提供重要的服务，并帮助我们对人类在太空的未来产生更大的影响。”