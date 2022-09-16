硅谷男工程师青睐增高术？花一辆特斯拉的钱只为增高 7cm

北京时间 9 月 16 日消息，近年来，整形手术在硅谷内部已经逐渐成为男性科技工作者实现外在形象目标的一种方式。拉斯维加斯专门从事增高手术的美容外科医生德比帕尔沙德表示，至少有 20 名软件工程师来到其诊所，为长高几英寸花费不菲，他们中大多来自谷歌、亚马逊、Facebook 和微软。

▲ 进行增高手术的患者

德比帕尔沙德 2016 年创立了 LimbplastX 诊所，增高手术业务在新冠流行期间蓬勃发展，他接待的客户群大多身价不低，除了公司 CEO 和演员，还有越来越多的高收入男性科技工作者。“我开玩笑说，我可以开一家科技公司，我现在有 20 个软件工程师客户在做这项手术，他们来自谷歌、亚马逊、Facebook、微软，其中多个来自微软”。

手术费用在 7 万到 15 万美元之间（一辆特斯拉在美国的售价约为 6 万美元-12 万美元），取决于病人是想长几英寸，有 3、4、5、6 四种规格可以选择。在手术过程中，医生将患者的股骨或大腿骨折断，并插入金属钉子再进行调整。三个月时间里，这些钉子每天都会通过一个磁性遥控器延长一小段。这可能需要几个月的时间慢慢延长骨头，让腿部愈合。

一位受访的软件工程师告诉表示，他在手术后的三个月里独自在公寓中度过，靠订外卖生活，完成手术后，他可以长高 3 英寸（约为 7.62cm）。

至于为何选择接受这项手术，与国外社会的“潜规则”不无关系。根据研究显示，矮个的收入低于高个的同龄人（每年每英寸相差约 500 美元），且不太可能成为公司高层（根据一项调查，财富 500 强的男性 CEO 平均身高为 6 英尺）。此外，这点也极大影响到约会可能和恋爱关系。

目前美国围绕男性整形手术的耻辱感开始慢慢消失。根据美国美容整形外科协会的数据，从 1997 年到 2015 年，男性进行的整形手术增加了 325%。华盛顿邮报曾报道，男性正在转向肉毒杆菌、填充物、激光治疗和旨在刺激胶原蛋白的技术，以便获得职业生涯的更进一步。