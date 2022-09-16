耐克研制机器人，仅 45 分钟就能使时尚球鞋焕然一新

北京时间 9 月 16 日上午消息，据报道，无论是你感觉最舒适的运动鞋，还是最时尚的球鞋，我们的衣橱里都会有一双如果丢了就会神经崩溃的鞋子…… 目前，耐克公司一项机器人创新技术可以延长人们最钟意鞋子的寿命！

这家时尚巨头公司在英国伦敦耐克城推出一个叫做“机器人模拟耐用实验室 (B.I.L.L.)”的新型机器人，用于清洁和修理鞋子。耐克 NXT 可持续发展负责人诺亚・墨菲-雷内兹 (Noah Murphy-Reinhertz) 说：“尽管这项技术非常先进，但是维护旧产品是一个非常隐私化的事情，由于个人喜爱偏好，他们会不遗余力地保养自己最喜欢的鞋子，修理产品是产品扩展用户记忆的一种方式，我们认为 B.I.L.L.机器人能够做到这一点。”

B.I.L.L.是一种机器人增强系统，使用水性清洁产品和回收聚酯贴片，将对旧鞋子带来新的生命，目前它可以延长四款耐克鞋型号的寿命，分别是：Air Force 1s、Air Jordan 1s、Space Hippie 01s 和 Nike Dunks。

消费者可以在伦敦耐克城参观这款机器人，鞋子放入机器中，但一次只能放入一只鞋子。在进行维护时该机器人首先对鞋子创建三维数字模型，从而有助于确定鞋面、侧面和鞋底需要清洁的细微区域。

之后该机器人开始工作，使用水性清洁产品和洗车式旋转刷子进行深度清洁，耐克公司发布新闻稿称，先进的数字读数有助于机器人更加精准地护理鞋子细微部分，当鞋子被清洁得干净漂亮时，顾客就可以选择补片来修补鞋面磨损部分，从而使鞋子焕然一新，最后用回收材料制成的内衬和鞋带添加到鞋子中。

雷内兹说：“机器人可以实现人类手工很难做的事情，但当我们将机器人作为回收技术的一部分时，我们仍然希望能够提供个性化服务。”

9 月份这项机器人技术将在伦敦耐克城提供，之后耐克公司再决定是否在世界各地更多门店推广应用。耐克公司表示，B.I.L.L.机器人有一个特定目标的实验 —— 实现一个循环环保的未来，未来的产品的制造是重复使用和制作，并被赋予新产品的性能。

据悉，这并不是耐克公司第一次推出未来科技产品，2019 年，该公司推出“马蒂・麦克弗莱”风格的自动系带运动鞋。Nike Adapt BB 鞋是为篮球运动者设计的，只要按下鞋子或者智能手机上的按钮，鞋带就能自动收紧或者放松。这款鞋最初只在美国市场销售，售价 350 美元，上市后立即抢购一空。