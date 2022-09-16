苹果 iPhone 14 / Pro 今日发售，用户发现灵动岛存在色差

IT之家 9 月 16 日消息，今日三款 iPhone 14 系列正式发售（iPhone 14 Plus 将于 10 月 7 日发售），首批预定新机的用户也已经陆续收到了手机，不少用户纷纷晒出了自己的新机的图片和上手感受，不过从一些网友晒出的图片来看，iPhone 14 Pro 此次的一大亮点“灵动岛”似乎存在一些小瑕疵。

据博主 @小啤 Derek 晒出的图片显示，在光线强烈的环境下，iPhone 14 Pro 系列的开孔和灵动岛的黑色 UI 会有明显的色差，“感叹号”挖孔区域的黑色更深一些，这对于有强迫症的用户来说可能不太友好。

IT之家了解到，灵动岛给用户带来与 iPhone 交互的全新方式，模糊了硬件和软件的界限，实时变化显示重要的提醒、通知和活动。随着灵动岛的推出，原深感摄像头经过重新设计，以缩小占用的显示空间。在不影响屏幕内容显示的前提下，灵动岛保持活跃状态，让用户仅需长按即可使用控制选项，地图、音乐 App 或计时器等保持后台运行的活动始终可见并可交互。此外，灵动岛还适用于 iOS 16 中通过“实时活动”提供信息（如比赛得分和拼车信息）的第三方 App。

不过目前第三方 App 还没有进行适配灵动岛，主要是自带的应用。不仅如此，还有用户反映B站不仅没登上灵动岛，搜索栏区域还被灵动岛占了，自己只能看推荐的视频，无法搜索想看的内容。

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