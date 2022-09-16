11 年膨胀了 575 倍，手机 APP 安装包为什么越来越大？

前段时间，B站UP 主科技老男孩在视频中提到，他发现 2011 年 1 月份发布的微信 1.0 版本，安卓 APK 安装包只有 457KB，现在的微信安装包则是 257MB，相当于 11 年膨胀了 575 倍。

不止微信，在评论区，人们吐槽这些年几乎所有手机 App 安装包都在飞速变大、占用内存。

（B站UP 主科技老男孩《逆向工程微信安装包，11 年膨胀 575 倍到底更新了啥？》）

为了更具体搞清楚这些年 App 安装包的大小变化，我们在豌豆荚（一家提供安卓软件、安卓应用和安卓游戏下载资源的市场）查看了常用 App 的历史版本数据。

今年 6 月，Questmobile 公布了 2022 年上半年用户规模过亿的 58 个手机 APP，其中有 50 个 App 可以在豌豆荚中找到历史版本数据。

以下是针对这 50 款 App 的分析。

下载常用 APP，光安装包就要占用 7 个 G

2017 年，极光数据发布了 App 内存报告，统计显示，国内手机平均安装的 App 数量已经达到 50 个以上。到了 2020 年第三季度，这一数据增加到 56 个。

然而根据我们的统计，如今仅仅是把 50 款常用 App 全部下载下来，光安装包的体积就达到了 7180.51MB，也就是 7.01G。

但如果按照豌豆荚上能统计到的初始大小来算，这些 App 的初始安装包只需要 1143.46MB，也就 1.14G。

如果只看排名前 20 的 APP，它们的安装包体积和从 0.58GB 变成了 4.98GB，大概是原来的 8 倍。

不仅如此，在安卓应用商城中，显示的安装包大小都是被压缩过的文件包大小，真正把 App 下载到手机中，会有一个解压的过程。再加上许多 App 在下载过程中会自动写入默认信息。这意味着，手机里需要预留比 App 安装包体积更多的空间才能下载成功。

通常情况下，一个 App 占用空间是它安装包大小的 1.5 到 3 倍。以微信为例，应用商城中显示微信安装包大小是 230MB，但是解压之后变成了 500 多 MB。

按照占用空间 = 安装包大小 * 2.5 来计算，大约需要 17.6G 才能放得下这 50 个常用 APP，这还不包括使用 App 带来的各种缓存，也不包括你需要用到的其他小众 APP。

8 年间 QQ 安装包增长 37 倍，抖音极速版每年增长 79%

50 款常用手机 App 中，谁占用空间最大？谁变化最大？

我们首先从中找出安装包大小排名前五的 APP，并统计了它们自上线以来历年安装包大小变化。安装包体积大的主要是游戏 App 和社交 APP。

如果从安装包体积的年平均增长率来看，排名则不同。

抖音极速版安装包大小增速最快。2019 年 9 月 2 日极速版 App 问世，上线三年后安装包大小就从 13.13MB 增长到 75.11MB，平均每年增长 79%。

其次是农行掌上银行、QQ、UC 浏览器和抖音。

不同类型 App 的增长不太一样。

游戏 App 的安装包通常初始状态就不小，更新迭代也不慢。以手游代表王者荣耀为例，2015 年上线时它的安装包是 207.02MB，因为不断上线新英雄、新皮肤，增添新的玩法、模式，加上优化游戏体验等，7 年后的现在，王者荣耀光是安装包就有 2 个 G。

社交 App 的初始安装包比较小，但更新频繁，“每次变大一点点”，导致最后安装包体积也很大。

以 8 年安装包体积增长 37 倍的 QQ 为例，QQ 的每次更新，主要变化在于功能的增加。以 2020 年 QQv8.4.18 这一版本为例。对比过去，它的主要变化是：

在线状态新增“我的心情”，向好友传递心情信号，分享快乐时光；

群聊新增字符，抽卡集字符，点亮佩戴更酷炫；

群聊消息可多选设为群精华，并展示在群聊资料卡，查看更便捷；

群聊新增王者战绩，段位成就轻松查看，邀群友开黑上分。

（豌豆荚上显示的 QQ 历史版本）

与社交软件不同，增速最快的抖音极速版，自上线以来主要就只有两大功能，一是刷短视频，二是做任务（如观看视频）领金币。它基本上不增加额外的功能，几乎每次更新都是为了提升视频速度、优化观看体验。

银行类 App 功能更垂直一些，安装包体积变化的原因在于实际需求的增加和互联网的发展，比如增速排名第二的农行掌上银行，几次更新都是和技术相关：线上实名注册、AI 人脸识别、APP 端与相关小程序联动等。

APP 从“小而不同”到“大而相似”

安装包变大意味着功能的更新迭代和体验的优化。

但是，这些增加和优化对于使用者来说，真的是需要的吗？

以人们常用的微信为例。

张小龙形容微信是一款“小而美”的 APP，2011 年微信 1.0 的时候安卓 APK 安装包仅有 457KB 大小。2014 年微信安装包还只有不到 25MB，到了 2022 年，微信安装包就已经超过 250MB 了。

我们整理了 11 年间微信主要新增功能：

可以看出，在 2011 年到 2015 年，微信主要开发和完善的功都围绕社交，最核心的就是聊天功能：微信群、表情包、语音、摇一摇等。到了后来，逐渐增加支付、收款、发视频、视频号等功能。还有一些受争议的功能，比如：聊天消息撤回、拍一拍……

“小而美”的微信，如今变得“大而全”：支付功能让微信变成“移动的钱包”，视频号让它变成“另一个抖音”，小程序让它成了 N 种小游戏和常用 App 的合集……

B站UP 主科技老男孩用过逆向工程微信安装包，发现在微信 1.0 版本只凭借 199 个文件就实现了核心功能 —— 聊天。而 2022 年 7 月 8.0.24 这一版本，文件有 12639 个，所有代码都暴涨了 500 多倍。

也就是说，大部分文件和代码都是用来实现其他功能：视频、游戏、打车、外卖、快递……

（B站UP 主科技老男孩《逆向工程微信安装包，11 年膨胀 575 倍到底更新了啥？》）

在如今，你想用手机做任何一件事情，都未必要下载一个对应的 APP。

如果你想买菜，其实不用专门下载盒马、美团买菜、叮咚买菜这样的 APP，你可以从微信小程序或者支付宝界面直接进入。

这在一定程度上减少了下载另一个 App 的麻烦，但问题是，虽然微信限制了小程序的大小（2MB），却没解决只要启动小程序就会产生的缓存。

此外，对于那些割舍不了微信社交功能但不需要小程序、视频号等功能的人来说，微信的“更新迭代”，都是手机空间的负累。

如果你仔细观察也会发现，许多安装包飞速变大的 APP，其实来源于头部互联网大厂，或者是由它们控股：腾讯旗下有微信、QQ、王者荣耀、QQ 音乐…… 阿里巴巴有淘宝、支付宝、钉钉、UC 浏览器…… 字节跳动有抖音、今日头条……

这一方面是因为技术飞速发展，功能正常迭代；另一方面，APP 不断更新和改版，越来越大、越来越全，很大一部分原因是对用户的抢夺和留存。

于是你能看到，主打短视频的抖音、以种草出名的小红书，都出现了群聊功能；音乐软件 QQ 音乐，有“弹一弹”游戏；购物软件拼多多，本来底部有一个“推荐”的入口，今年年初变成了“多多视频”……

或许正如网友说的那样：“有一天你的手机空间不够了，只能删除一些 APP，但是第一时间要删除的肯定不是微信这样的刚需软件，就比如微信里面有个视频号，你说不定就会去把抖音卸载了。再比如你的美团里有买菜、买电影票、扫共享单车、打车的入口，又可以把盒马、滴滴之类的 App 卸载……”

* 数据来源：豌豆荚、微信官网手动整理

本文来自微信公众号：DT 财经（ID：DTcaijing），文字：张晨阳 编辑：唐也钦 可视化：戚桐珲 运营：苏洪锐 监制：唐也钦