八成远程办公者担忧：如果拒绝重返办公室，很可能会被解雇

9 月 16 日消息，生产力软件公司 OSlash 最新调查显示，近 80% 的远程办公人员认为，如果拒绝重返办公室的要求，雇主可能会解雇他们。

苹果等大牌公司已经带头采取行动，将美国“劳动节”定为公司员工每周至少三天回到办公室工作的最后期限。此举导致员工与公司领导层之间出现了裂痕，许多普通员工不愿失去他们在疫情期间获得的工作灵活性和自主权。

员工抵制复岗的情况已经不是新鲜事儿。本月，有社交媒体帖子晒出了一名员工对全公司范围内复岗政策的回复，他只简单地回应“不”。

此前，《纽约时报》向员工提供知名品牌午餐以欢迎他们回到办公室，但这一姿态未能奏效，因为 1200 多人希望在家工作，并抗议强制返回办公室政策。他们还向公司施压，要求其与工会就复岗问题进行谈判。

OSlash 发现，对于那些想让复岗变得更诱人选择的雇主来说，更高的薪酬、灵活的工作时间和免费食物是吸引员工返回办公室最受欢迎的激励措施。另外，五分之四的员工乐于接受减薪以便继续在家工作，其中所谓的“Z 世代”员工最愿意这样做。

接受调查的雇主表示，他们准备提供灵活的工作时间安排。60% 的雇主称，他们将为不愿回到办公室工作的员工提供不同的选择。虽然 20% 的雇主表示，如果受到挑战，他们将继续让员工远程办公，但几乎有类似比例的雇主称，他们会解雇拒绝回到办公室工作的员工，这使得直接拒绝复岗变得更危险。

与此同时，超过 10% 的企业雇主承认，他们可能利用“拒绝重返办公室”为借口来解雇员工，而不必支付他们遣散费。调查发现，超过三分之一的雇主认为，与现场办公的员工相比，远程办公者更容易被解雇。