2022 年度天文学摄影大赛决赛作品赏析

宇宙之美，令人叹为观止。

破碎的伦纳德

奥地利摄影师 Gerald Rhemann 被评为 2022 年度天文摄影师。他于 2021 年圣诞节在纳米比亚拍摄了伦纳德彗星的这张照片，照片显示彗尾被太阳风不断吹拂走。

仙女座星系

来自中国的两名 14 岁少年赢得了 2022 年年度少年天文摄影师奖。

极光下的风车

拍摄于芬兰北部的照片展示了风力涡轮机后面的极光日冕。

光谱

我们惊叹于闪耀在冰岛维斯特拉角山上的北极光。

冰岛传奇

摄影师在冰岛的一艘轮船残骸旁拍摄了这张北极光的照片。

电子巫术

在加拿大艾伯塔省的一个湖中可以看到北极光的倒影。

梅西耶 78

这是猎户座附近的一个反射星云。

射电望远镜

夜空映衬着内蒙古明安图天文台。

Arp 271：宇宙碰撞

NGC 5426 和 NGC 5427 是两个螺旋星系，被统称为 Arp 271。

九头蛇的风车

风车星系于 1752 年首次被观测到，这张入围作品是在 270 年后拍摄的。

波江座相互作用的星系

这对相互作用的星系位于波江座南部。

地球蓝型

摄影师使用卫星数据制作的地球照片。

忙碌之星

这张图片描绘了太阳繁忙的表面和日冕活动。

反转矿物

这个月球表面照片包含由不同矿物质展现的土壤中隐藏的颜色。

在月球南极之上

这张月球南极图像由多幅照片合成。

日偏食

从意大利威尼托地区看到的日偏食。

土星及其卫星

土星的卫星几乎对称地分布在它周围，平衡了这张照片的构图。

朱庇特家族

木星和三个最大的卫星。

世界最高国道上的星空

219 国道，世界上最高的国道，蜿蜒穿过前景。

穿越三元桥

银河系在位于美国的三元桥上跨过。

圆和曲线

星星围绕着北极星旋转。

新月星云

天鹅座新月星云的深度视图。

刺入星辰

雄伟的草帽星系

上帝之眼

本文来自微信公众号：NASA 航天爱好者 （ID：NASAtoMars），作者：NASAITACHI