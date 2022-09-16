《英雄联盟手游》3.4 版本今日上线：新英雄格温登场，1V1 极地试炼模式开启

IT之家 9 月 16 日消息，今日，《英雄联盟手游》3.4 版本“锐不可当”正式上线。本次更新提供了丰富的新英雄、新皮肤、新装备、新模式，还对游戏中的功能和体验做了优化和调整。

新英雄格温随 3.4 版本同步上线，永恩将于 9 月 25 日登场，薇古丝与沃里克也将在之后陆续登场。

灵罗娃娃 格温

格温是一个被魔法赋予了生命的玩偶，而她所挥使的正是当初创造了自己的工具。格温无比珍惜这份机缘，踏出的每一步都承载着曾经主人的爱意。

格温拥有控制“圣霭”的能力，这是一种来自远古的庇护性法术，她的剪刀、衣针和缝线都因圣霭而得到了庇佑。即便有这么多新奇的事物等待着格温，兴奋之余的她却始终怀揣着强烈的使命感 —— 她决心要拯救在这破碎世界中艰难挣扎的人们。

封魔剑魂 永恩（将于 9 月 25 日上午 11 点推出）

生前，他是永恩，是亚索同母异父的哥哥，是故乡剑术道场的知名弟子。但当他死在弟弟手下以后，却发现自己被精神领域中的恶毒灵体所侵扰，不得不拿起恶魔的刀剑将它弑杀。

如今，诅咒缠身的永恩戴上了它的恶魔面具，开始了不懈地追猎，他誓要猎尽所有同种的恶魔，以查清自己究竟成为了什么。

IT之家了解到，在 3.4 版本中，《英雄联盟手游》新增分路等级及评分系统，公会对决调整与公会新赛季开启，新一期峡谷宝典奖励与机制全面调整，同时新增 1V1 极地试炼模式，极地大乱斗新增额外重随机会。

英雄调整方面，阿卡丽、杰斯、烬、蕾欧娜、莎弥拉、瑟提、希瓦娜、韦鲁斯、亚索 9 位英雄于本次版本更新中迎来增强，凯尔、赛恩、崔丝塔娜、悠米，共计 4 位英雄进行了平衡性调整。

此外，《英雄联盟手游》系统也进行了多方面优化，开局小兵获得额外移速、新增全能吸血属性、金币补偿机制移除、新增神秘小彩蛋等。