壳牌宣布可再生能源业务主管明年接任公司 CEO

9 月 16 日消息，据国外媒体报道，能源巨头壳牌公司周四宣布，CEO 本・范伯登 (Ben van Beurden) 将于今年年底卸任。现任壳牌一体化天然气、可再生能源与能源解决方案业务董事 Wael Sawan 将于明年 1 月接任。

自 2014 年以来，即将离任的本・范伯登 (Ben van Beurden) 带领公司度过了两次油价暴跌，将总部迁至了伦敦，并承诺通过逐步从碳氢化合物转向更清洁的能源形式来削减排放。

据悉，Wael Sawan 在壳牌公司工作了 25 年，他与之前担任首席执行官的一系列西欧人不同，他在阿拉伯联合酋长国长大，然后去加拿大上大学，学习化学工程。生涯遍布欧洲、非洲、亚洲和美洲，在卡塔尔成名，2012 年至 2015 年，卡塔尔负责该公司的液化天然气项目，卡塔尔可以说已成为壳牌最重要的生产市场。

2020 年，范伯登制定了到 2050 年实现能源净零排放的计划。但自那以来，该公司一直难以在低碳业务方面留住人才，而这些业务是其转型战略的核心。去年，荷兰一家法院命令壳牌加快减排速度。

Sawan 在清洁能源方面的经验不如该公司其它部门丰富，自去年 10 月以来只管理过天然气和可再生能源部门。但该行业的前同事表示，这不应成为成功的障碍。伯恩斯坦 (Bernstein) 分析师奥斯瓦尔德・克林特 (Oswald Clint) 自 2004 年以来一直关注壳牌，他认为 Sawan 可以为这一战略注入新能源，是壳牌领导能源转型的一个巨大机遇。

Sawan 也表示，期待着引导员工迎接巨大的挑战，并抓住能源转型带来的机遇。在向全球提供可靠、实惠和更清洁能源的同时，也将遵守纪律并以价值为中心。