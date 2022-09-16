疑似影驰 RTX 40 显卡曝光：四槽厚，四风扇散热

IT之家 9 月 16 日消息，今天早些时候，影驰预告了新款显卡产品，预计是新一代“Serious Gaming / SG”显卡。

现在，外媒 Videocardz 设法获得了该系列显卡的一些渲染图。

如上图所示，该系列显卡采用了四槽厚的散热规格，正面搭载三风扇，背面还有一个风扇。供电接口为最新的 16 针 (12VHPWR)，而且似乎没有 NVLink 连接器，这可能意味着英伟达放弃了 NVIDIA SLI。

IT之家了解到，英伟达中国已经开始预热 9 月 20 日晚上 11 点的直播活动，不出意外的话 RTX 4090 将在此次活动中发布。

以下是英伟达 RTX 40 系列的显卡的最新爆料信息：

RTX 4090

搭载 AD102-300 GPU，启用 16384 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2520 MHz，搭载 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，达到 1 TB / s 的带宽，450W 默认 TGP，最大可配置 TGP 为 660W。

RTX 4080 16GB

搭载 AD103-300 GPU，启用 9728 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2505 MHz，搭载 16GB 23 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 340W，可以配置为 516W。

RTX 4080 12GB

搭载 AD104-400 GPU，启用 7680 个 CUDA 内核，GPU 频率 高达 2610 MHz，搭载 12GB 21 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 285W，可以配置到 366W。