周五收盘中概股多数下跌：“蔚小理”均跌超 6%，比特矿业跌超 18%

北京时间 17 日凌晨，美股周五收跌，三大股指本周均下跌超过 4%。美国 2 年期国债收益率突破 3.9%。世界银行和国际货币基金组织的警告加剧了对经济放缓的担忧。联邦快递对美国与全球经济的悲观预期令股指承压。

道指跌 139.40 点，跌幅为 0.45%，报 30822.42 点；纳指跌 103.95 点，跌幅为 0.90%，报 11448.40 点；标普 500 指数跌 28.02 点，跌幅为 0.72%，报 3873.33 点。

▼ 周五热门中概股多数下跌，“蔚小理”均跌超 6%。

库客音乐涨超 12%，云集涨超 11%，水滴公司涨超 8%，寺库涨超 6%，洪恩涨超 3%，趣头条、普普文化涨超 1%。

尚乘数科跌近 20%，比特矿业跌超 18%，盈喜集团跌超 17%，房多多跌超 16%，趣活、洋葱集团跌超 13%，讯鸟软件跌超 11%，唯品会、网易有道跌超 10%，挚文集团跌超 9%，达内科技跌超 8%，涂鸦智能、高途、九洲大药房、金山云跌超 7%，大健云仓、满帮、爱奇艺、哔哩哔哩跌超 6%，知乎、新氧、达达集团、腾讯音乐、斗鱼、新东方、携程跌超 5%，箩筐技术、第九城市、贝壳、迅雷、每日优鲜、BOSS 优鲜、叮咚买菜、秦淮数据拼多多跌超 4%，京东、360 数科、汽车之家、乐居跌超 3%，百度、阿里巴巴、嘉楠科技、小牛电动跌超 2%，网易、36 氪、途牛、雾芯科技、开心汽车、虎牙、猎豹移动尚德机构、荔枝、欢聚时代跌超 1%。