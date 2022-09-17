vivo Y52t 上架官网：搭载天玑 700 芯片，起售价 1299 元

IT之家 9 月 17 日消息，此前信息显示，vivo 即将发布 vivo X Fold+ 折叠屏旗舰手机，在该旗舰手机发布之前，vivo 官网上架了一款入门级机型 ——vivo Y52t 手机。

vivo Y52t 采用 6.51 英寸 LCD 水滴屏，屏幕分辨率为 1600×720，刷新率 60Hz。性能方面，vivo Y52t 搭载联发科天玑 700 芯片，该芯片采用 7nm 制程工艺，拥有 2 个运行频率 2.2GHz 的核心和 6 个 2.0GHz 的核心，GPU 为 Mali G57。vivo Y52t 配备 8GB+128/256GB 存储，支持最大 1TB 的 Micro SD 卡扩展。

影像方面，vivo Y52t 前置 800 万像素摄像头，后置双摄分别为 1300 万像素主摄和 200 万像素副摄，最高支持 1080P 视频录制。续航方面，vivo Y52t 内置 5000mAh 电池，官方声称可听音乐 97.43 小时、看视频 18.61 小时、玩游戏 10.06 小时。同时，该机支持 10W 有线充电。

IT之家了解到，vivo Y52t 采用侧面指纹识别，保留有 3.5mm 耳机接口，整机厚 8.45mm，重约 198g。vivo Y52t 拥有冰湖蓝、椰椰蜜桃、耀夜黑三款配色，售价方面，8+128GB 版 vivo Y52t 售价 1299 元，8+256GB 版售价 1499 元。