消息称 TikTok CEO 周受资权力有限，无缘大部分决策

9 月 17 日消息，抖音海外版 TikTok 最近试图平息美国立法者的担忧，坚称其与母公司字节跳动保持了距离，并由自己的高管负责运营。TikTok 在 6 月份致美国议员的信中写道：“TikTok 由全球首席执行官周受资运营，他是新加坡人，也常驻新加坡。”

据纽约时报援引 12 名 TikTok 和字节跳动前员工和高管消息，事实上，周受资对运营 TikTok 只有有限的决策权。这些知情人士说，关于该公司的重大决策，比如加强 TikTok 直播和购物功能的举措，都是由字节跳动创始人张一鸣、其他高级战略主管和 TikTok 研发团队负责人做出的。他们还说，TikTok 的增长和战略制定并不依赖于周受资，而是由字节跳动总部决定。

这些安排表明，作为世界上最受欢迎社交应用的掌舵人，现年 39 岁的周受资也在“走钢丝”。自 2021 年 5 月被任命为 TikTok 首席执行官以来，他不得不在满足 TikTok 母公司要求的同时，向西方展示自己作为全球服务的自主负责人的形象。

TikTok 声称，周受资对该应用的产品和战略决策负有最终责任。字节跳动也称，周受资非常熟悉该公司的业务。

外界对周受资以及 TikTok 的运作方式知之甚少。但 TikTok 和字节跳动的前员工表示，在全球经济衰退期间，他始终专注于加强财务管理。这些人称，随着 TikTok 将更多业务转移到新加坡，周受资已经收紧了预算，取消了营销试验，并在北美解雇了员工。周受资还会见了全球多家企业高管和欧洲监管官员。

但也有知情人士表示，字节跳动对 TikTok 拥有更多的控制权。澳大利亚智库“独立研究中心”主任塞尔瓦托・巴布斯（Salvatore Babones）说：“如果周受资不想做字节跳动想让他做的事情，他可能会被解雇，其他人可能会接替他的位置。”

公开资料显示，周受资在新加坡出生和长大，曾在伦敦大学学院学习经济学，并在哈佛大学获得工商管理硕士学位。

2015 年，周受资加入小米担任首席财务官。2018 年，他领导了小米的首次公开募股 (IPO)。2021 年 3 月，周受资宣布加入字节跳动担任首席财务官，这引发了人们对该公司即将上市的猜测。然而两个月后，TikTok 任命他为首席执行官，张一鸣称赞他“对公司和这个行业有着深刻的理解”。

去年年底，周受资辞去了字节跳动的职务，转而专注于运营 TikTok。自 2020 年 8 月以来，TikTok 始终没有正式的首席执行官。此前，在特朗普政府努力将 TikTok 与其母公司分开后，前迪士尼高管凯文・梅耶尔（Kevin Mayer）离职。尽管张一鸣去年辞去了字节跳动的官方职务，但知情人士表示，他仍在参与决策。

许多曾与周受资合作过的人表示，他们不清楚他对该平台的理解程度，该平台始终在不断增长。而周受资主要关注 TikTok 的财务和运营。