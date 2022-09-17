消息称中国广电 5G 将于 9 月 27 日正式商用，已启动 5G 套餐六折优惠活动

IT之家 9 月 17 日消息，在 9 月 15 日举行的 2022 中国信息通信业发展高层论坛上，中国广电副总经理徐达透露，今年 6 月 27 日，中国广电正式启动了 5G 试商用，高效开启了广电 5G 网络的服务，中国广电也将于近期正式启动 5G 网络商用推广。

值得一提的是，IT之家网友投稿的图片显示，中国广电 5G 全新 192 号段将于 9 月 27 日正式商用。此外，昨日中国广电宣布全网开启“中国广电 192 新客福利 666”主题优惠活动，“合约套餐，尽享 6 折”活动于当日正式上线，即日起至 2022 年 12 月 31 日入网中国广电的新老用户，均可在办理广电 5G 合约套餐时享受 6 折优惠。根据活动信息，折扣后用户仅需 71 元，就可办理 40G /月的 5G 精彩套餐。

IT之家了解到，从中国广电 5G 发布的活动信息来看，目前已推出“精彩套餐”、“5G 精彩套餐”、“慧家套餐”等多元套餐内容，比如原价 38 元 / 月的精彩套餐在 6 折之后仅为 23 元 / 月，用户能以更优惠的价格享受每月 10GB 的国内流量；原价 118 元 / 月、40GB 国内流量的 5G 精彩套餐则将降至 71 元 / 月。

目前，在广电的官网、小程序等渠道的预约功能不断完善，中国广电 App 也于近日在应用市场正式上架。另外，对于验证码、行程卡等问题，广电目前已接入行程卡查询功能，同时广电也在积极与第三方应用沟通推进适配，验证码的 bug 也在持续改善中。

作为广电的“王牌”700MHz 5G 基站的建设同样在如火如荼得进行着，今年上半年，中国移动与广电共建的 700MHz 5G 基站达 30 万站。此前在广电 5G 大会上，中国广电副总经理曾庆军提到，今年 9 月底将全面完成 4G、5G 终端对中国广电网络的适配和升级，预计 2022 年底可完成全国 700MHz 基站的建设任务。