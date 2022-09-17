通信大学生走向岗位，哪些技能最实用？

█ 类 UNIX 操作系统

目前，通信岗位大量的工作都是基于类 UNIX 系统的。大部分的通信现网设备，都是采用类 UNIX 系统作为网络管理和系统运行平台。除了通信岗位外，现在越来越热的云计算相关产业，使用的工作环境也基本上是类 UNIX 系统。

所以，熟练掌握这类系统的使用能力，是一个信息通信相关专业毕业生的最基本要求，非常非常非常重要。

具体来说，首先要熟练掌握相关基本命令的使用。其次，要具备此类系统的安装和配置能力。更进一步的，要具备常见问题的处理能力。

大家可以自己在电脑上装虚拟机（VMWare），反复安装几十遍 centos，redhat，Ubuntu。然后在这些系统上，逼迫自己从搭建 ftp、web、防火墙、负载均衡等基础服务开始，逐渐完成复杂服务功能，试着自己捣鼓虚拟化、容器、分布式部署、内核开发。

总之，自己对类 UNIX 系统的使用，要和 Windows 一样熟练。

█ 数通网络

所有通信专业的同学，都必须熟练掌握数通网络的基本技能，至少要到 HCIP 的级别。

基本的中小型企业网络的部署能力，肯定要具备。VLAN 划分、组网设计、数通设备的常用数据修改操作，都是基础。复杂路由协议（OSPF、BGP、ISIS），尽量掌握，至少要搞懂是怎么回事，工作原理是怎样的。

学习数通，不是为了成为网工。很多情况下，在日常工作中，都会遇到 IP 组网相关的问题。具备基本的路由交换知识，可以自行解决很多问题，节约大量的时间。

数通知识也很可能牵扯到终端，还有系统。懂数通，有利于终端和系统的相关工作。

█ 编程语言

通信虽然不是计算机软件专业，但务必请掌握至少一门编程语言。

通信岗位的基本工作并不会强制用到编程能力。但是，掌握程序语言，懂得如何编程，对深入理解通信产品和云产品来说帮助很大。在和研发人员进行沟通的时候，你懂编程，能够按程序设计的逻辑去思考，会很有利（吵架增加赢的概率）。

任何一项技能，都是打开一个新世界的窗户。程序语言是软件世界的窗户，未来是软件的天下。懂了吧？

而且，编程是一个效率工具。会编程的话，可以自己编写一些工具，大幅提升工作效率。

以前在开局和割接时，我们就很羡慕那些会编程的，有时候自己写一些简单的脚本，节约了大量的时间和精力。我们这些不会编程的，只能机械地手工劳动，或者求助他人，效率差别很大。

除了工程项目之外，在日常工作中，编程能力帮助也很大，可以提升日常工作效率（快速处理一些枯燥的工作），甚至参与工作流程和平台的完善。

会编程的话，也可以搞很多副业，给自己创收（也大幅增加了跳槽机会）。

█ 无线技术

学通信的，不管是学有线通信（光通信）的，还是学无线通信的，都需要认真学习无线空口的相关技术。编码解码、调制解调、加密解密，需要认认真真学一遍。

4G 和 5G，至少要挑一个（我建议学 4G），认真从无线物理层帧结构开始学起，发送接收端到端，全部耐心学一遍。把空口学透，就是把通信原理学透。基于行业实际技术进行学习，比单纯看课本理论更具体、更容易一些。

最好是结合运营商现网知识去学，资料可以在外网搜。学校的这方面知识太陈旧了，学了没啥用，和现网是脱节。现在很多学校还在教程控交换、GSM，我觉得是浪费时间。

█ PPT/Word/excel

Office 三件套，是非常非常非常重要的技能。绝大部分大学生平时使用的 Office 技能，都属于皮毛级别，十分肤浅。就算是已经在职场，90% 的人，也只用到 Office 软件 10% 的功能。而欠缺的能力，严重影响了自己的工作效率。

PPT 和 Excel，一定要好好学。花钱报培训班吧，绝对值。

PPT 这个技能，是通信人用的最多的技能，也很可能是你花时间最多的领域。向领导汇报，需要 PPT；和客户交流，需要 PPT；给同事培训，需要 PPT；参加行业会议，需要 PPT；……

其实，PPT 本质上考验的是设计能力、审美能力、表达能力、沟通能力、思考能力。它不是一门技术，而是一门艺术。有时候，你辛辛苦苦干一年，还不如人家一篇 PPT 的作用大。

Excel，同样是博大精深。现在它早已不是简单的表格了，是通往数据分析、python、人工智能的一条路径。这个技能非常热门，做得好的话，可以当作一个全新的职业领域。

█ 拍照绘图、音视频处理

拍照水平很重要，不是为了装逼，主要是一个审美和创造美的能力的问题。这年头，如果基本的照片都拍不好，关键时候就拖后腿，被人鄙视。

画图也是，现在画图的场景很多，需要懂得如何进行画图（构图、配色），包括组网图、架构图。这个技能很常用。

不是特别钻研的话，photoshop 不要学了。现在很多 P 图工具和海报设计工具，都是傻瓜化的，基本的目的都能够实现。

音视频处理，是重要的附加技能。虽然我们平时好像是搞通信专业的工作，但越来越多地接触音视频。有时候，领导会有这类任务的需求，你要是擅长此类工作，会被领导和同事另眼先看。

█ 项目管理

大学现在都不教，但是项目管理很重要。

学习项目管理，不是让你真的去当项目经理。项目管理是一种思路，是教你怎样把一件复杂的事情做好的能力。具有项目管理思维的人，做事情考虑会非常全面、非常科学。对普通人来说，属于降维打击了。

产品思维也是一样，建议自己找课程，认真学习一下。它也不是为了做产品，是为了让你换位思考，为了让你摆脱学生思维。

█ 财务知识

财务和金融知识是现代社会人的必备技能。但是，大学面对理工科的教育里面，忽略了这部分的培养。

从浅的来说，这个知识涉及你的财务报销。从深的来说，你不理财，财不理你，现实生活中很多地方，都需要财务知识，懂一点，不容易被骗。你赚钱能力再强，不懂金融，可能还是会被割韭菜。

还有一点，现在通信和云涉及到很多工程项目执行，也需要财务基础知识。还有工程的概预算，这是很多理工科毕业生的盲区。很多年轻人毕业时不懂，在工作时，都要现学，比较吃亏。提前学一些，会比较有帮助。

对了，除了概预算之外，很多工程规范和施工流程方面的知识，建议也自学一下，不管是工程岗还是技术岗，这些在通信实际工作中很有用。

嗯，目前想到的暂时是上面这些。看上去寥寥几条，其实内容已经很多了。上面这些知识领域，真正掌握起来，是有很大难度的。

考研升学或从事专业研究，对专业知识（高等数学、信号与系统、数字信号处理）的要求很高。我今天所提到的这些技能，主要针对的是就业人群，是更实用一些的知识。

说实话，除了少数研发岗位之外，大部分通信专业年轻人进入工作岗位后，都不会接触高端的专业知识。有时候，掌握一些基础的技能，反而对自己的职场发展有更大的帮助。

尤其是学校、学历不太好的同学，与其死磕那些高深的知识，还不如把基础打好，目标直接指向就业。例如前面提到的数通和编程，都是就业求职的重要加分项。

好了，就说这么多。欢迎大家补充！