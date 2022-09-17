小鹏 G9 将于 9 月 21 日晚上市：800V 超快充、全场景智能，号称 50 万以内最好 SUV

IT之家 9 月 17 日消息，据小鹏汽车官微，小鹏 G9 上市发布会时间定于 9 月 21 日 19:00-20:00，在那之前还会进行 8 小时直播节目。根据之前的消息，小鹏 G9 预计于 10 月 30 日左右开启交付，此前官方号称这是 50 万以内最好的 SUV。

作为小鹏汽车打造的全新纯电中大型 SUV，小鹏 G9 基于 X-EEA 3.0 电子电气架构打造，配备 Xpilot 4.0 辅助驾驶系统等丰富配置。

外观方面，小鹏 G9 延续家族化的“X ROBAT FACE”设计理念，采用封闭式格栅、贯穿式日行灯、独立大灯以及贯穿式出风口的设计，并且左右两侧的激光雷达完美融入前大灯设计中。

车身尺寸方面，根据车型的不同，小鹏 G9 长宽高分别为 4891*1937*1680（1670）mm，轴距为 2998mm。使用了前双叉臂独立悬架，后五连杆式独立悬架，双腔空气悬架 + 电磁主动调节减震器。

内饰方面，小鹏 G9 采用了环抱式座舱设计，内部配备了全液晶仪表、14.96 英寸中控屏与 14.96 英寸副驾驶屏组成的双联屏，可以实现三块屏幕互联。同时，车机系统内置 8155 芯片，配备了全新的全场景语音系统，能够实现四音区语音并可在无网状态下使用。

值得一提的是，小鹏 G9 搭载全场景 5D 沉浸座舱，配备丹拿原厂 Confidence 高级音响系统，全车 28 个声学单元，总功率 2250w，搭载 7.1.4 多声道音乐系统，支持杜比全景声技术，配以超低频音乐律动座椅 (带各种舒适功能，如腿托，按摩等) 。

人车交互方面，小鹏 G9 搭载的行业首个量产 3D 人机交互系统，其基于与 Unity 3D 渲染引擎的深度合作联合开发。

IT之家了解到，动力方面，小鹏 G9 将提供两驱单电机与四驱双电机两套动力系统，单电机最大功率 230kW（312 马力），双电机最大功率分别为 175kW（238 马力）/230kW（312 马力），实现 3 秒级的加速体验。

新车还配备了三元锂电池，续航里程超过 700km。在充电方面，小鹏 G9 搭载了国内首个车桩量产的 800V 超快充平台，配合小鹏自建的 S4 超快充桩可做到车桩协同，充电 10%-80% 进入 15 分钟时代，充电 5 分钟，续航 200 公里。