网易云音乐黑胶 SVIP 即将上线，支持多终端会员、畅听数字专辑、专属身份标识等权益

IT之家 9 月 17 日消息，网易云音乐是中国网易公司自 2013 年推出的一个音乐平台，除了提供主要的音乐播放、下载与查找服务外，还提供音乐社交功能。

现有网友发现，网易云音乐正在灰度测试杜比全景声功能，显示为“限免”，以此取代了不久前上线的自研空间音频，但目前支持歌曲较少，播放不支持歌曲会显示当前歌曲不可用杜比全景声。

此外，网易云音乐用户协议已于 9 月 16 日进行更新，其中提到了网易云音乐付费会员将包括黑胶 SVIP，黑胶 VIP 和音乐包等现有以及未来新增 / 调整的会员服务类型。

IT之家查询发现，网易云音乐官方也证实将推出全新的网络增值服务 —— 黑胶 SVIP，但与杜比全景声同样正处于灰度测试阶段。

据介绍，如果用户已经是黑胶 VIP（30 天以上），您可以选择加价升级为黑胶 SVIP。但音乐包等其他会员服务暂时无法直接升级为黑胶 SVIP，iOS 平台最多升级 10 个月黑胶 SVIP 会员，而安卓平台无限制。

黑胶 SVIP 除原有黑胶 VIP21 项权益外，额外增加了畅听数字专辑（部分版权限制除外）、付费有声书会员权益、多终端会员权益，更有加速升级、专属身份标识、专属装扮等额外权益可供使用，详情可直接在网易云音乐 App 搜索 SVIP，官方已经提供了一些常见问题的回答。

现有黑胶会员帐号最多支持 5 台手机端和 5 台非手机端 （PC / Mac / web / 智能音箱 / 智能手表等）设备登录。同一时间同一帐号仅可在最多 3 个设备 （2 个移动端，1 个非移动端）上使用。合理推测黑胶 SVIP 可支持更多客户端同时使用。