超级 QQ 秀背后：腾讯关于线上虚拟社交新时代的思考

让社交变得更“好玩”，也让线上社交变得更真实

社会学家欧文・戈夫曼曾把人类的活动比做剧院里的演出，从戏剧的角度提出了“拟剧理论”。在这一理论中，社交就好似舞台上的表演，社交互动就如同运用预先设计好的形象来进行演出。

科技的发展让网络有了更大的自由空间。在复旦教授邓建国的一篇论文里，他在谈及新时代网络用户时曾运用了戈夫曼的“拟剧理论”这一观点，他认为在网络的进步下，作为网络社交表演者的网民正在从幕后走上台前。

人们已不再满足于使用静态的社交名片来进行线上交流，而是期待用更鲜活的虚拟化身来展现个性自我，进行有意义的互动。

也就是说，在时代的进步下，作为网络社交符号的虚拟形象正在互联网的日常环境中正发挥着越来越多的意义。

昨天是 QQ 的生日，作为一款见证并推动了中国互联网发展的产品，随着 Web 3.0 时代的来到，QQ 在春节期间测试超级 QQ 秀，探索新时代的社交。

通过超级 QQ 秀这个对 QQ 秀进行了全方位升级后的产品，腾讯也提出了自己在次世代网络社交上的思考。

2D 静态向 3D 动态，个性定义视觉形象

形象的创作，是件非常有意思的事情。

曾经风靡一时的 QQ 秀虚拟形象，如今伴随超级 QQ 秀得到了次世代语境下的诠释。高清且精致的人物模型，细节详实的衣物，对 QQ 秀进行了完全现代化改造的超级 QQ 秀，让这个曾经火热的虚拟形象模块又重新在当下的互联网中找到了定位。

首先，是更全面的形象创作。超级 QQ 秀里不只是服装，还增加了对虚拟形象发型、脸型、五官等细节的定制。另外，还有更加精致的服饰，用户可以更加完整地对形象进行打造。

其次，是与 QQ 的融合。这一次的 QQ 秀，用户的创作不只是形象的展示，这个功能还与 QQ 原本的属性融合在一起，用户现在可以根据虚拟形象 DIY 表情，或用它们来实现类似“戳一戳”等聊天功能。

很显然，超级 QQ 秀并不只是个简单的名片展示功能。这一次超级 QQ 秀不仅带来了更多的自创乐趣，同时结合新加入的 AI 捏脸，能自动依据用户的面部识别，建立虚拟形象等功能，对比 Y 世代的 QQ 秀里更加强求炫耀的夸张的形象表达，Z 世代的超级 QQ 秀则更加强调真实和个性。

科技的进步正在让用户的诉求变得更加多元，在先进的互联网语境下，用户对形象的塑造也有着要更加全面、更具有情感的表达需求。

在形象的创作上，超级 QQ 秀的迭代无疑是与当下的趋势契合的，在一份立体虚拟形象的背后，能创作、能分享的超级 QQ 秀体现了这一产品的属性从“社交名片”到“社交资产”的转变。

增强体验的场景化社交

从听到看，从静态到动态，越来越增强的体验是所有社交平台都在追求的效果。有研究表明，当人们进行交流时，言语行为最多只占交际行为的 30％左右，而剩余 70％的交际则都是通过包括手势、眼神、空间和距离等非言语行为来完成的。

如何在社交上进行补足和增强，是各大社交平台都在考虑的问题，既有如微信等聊天平台增加表情包等用来补足情感表达的元素，也有像微软一样试图通过 HoloLens 2 眼镜这样的硬件设备来营造模拟面对面的体验。

微软 HoloLens 2 眼镜

在本次升级后，超级 QQ 秀里新加入了可以由用户自行定制的小窝系统和可以走动聊天的室外场景。

可以邀请其他用户来访问虚拟小窝是不同于虚拟形象的另一种用户形象表达。小窝与公共广场的活动场景，为 QQ 带来了传统线上社交模式所缺乏的临场感觉。

就像在家看电影和去电影院看电影的感觉千差万别那样，临场感是人类社交活动中不可或缺的一部分元素。场景化让超级 QQ 秀里的社交有了更多想象的空间。

像家里来个朋友、去海滨广场走走这种活动直观的模拟了真实社会行为的属性，通过拟真的线上空间让用户能在这片天地里自如的实现创作和互动。

这种把重体验的场景搬至线上也是当下的趋势之一，以国外的社交应用 VRchat 为例，在去年就有音乐组织与官方合作在应用中举行了线上的音乐活动，后来这个活动太受欢迎，已经发展了 VRchat 中的定期举行的固定活动。

无论是当下世代的社交风向，还是因后疫情时代所诞生出的新社交需求，更加具有临场感的场景化社交显然已经变成了当下网络用户都在追逐的趋势。

从超级 QQ 秀小窝与公共广场这一步新棋里，能看到的不仅是更加全面的展示，还有传统线上社交平台朝新高度社交体验转变的态势。

深度参与的沉浸感

小说《皮格马利翁的眼镜》有这样一段对沉浸式体验的描述：感觉进入到电影当中，“能够看到、听到、尝到、闻到和触到各种东西。你就在故事当中，能跟故事中的人物交流。你就是这个故事的主角。

这篇 1935 年的科幻小说在那时给出了一则关于沉浸感的关键定义：用数字模拟真实，在数字中感受到现实。

在超级 QQ 秀中能体验明显的社交沉浸感。

上文提到的朋友来访、小窝打造以及可邀请好友娱乐互动等是这个产品里沉浸式社交最直观的体现。

如果说场景化的社交体现的是更强的参与感，那么各项拟真化的事物带来的就是更强的沉浸感。

线上社交作为现实世界里社交的另一种形式，也会需要活动来为大家制造话题。在现实里，朋友聚会时很多人会选择看场电影、做点游戏来炒热气氛。

到了超级 QQ 秀里，用户则可以通过点评朋友小窝里的装饰，一起用代表自己形象的小人做点超级 QQ 秀内的娱乐活动来进行破冰。

场景的存在为超级 QQ 秀带来了物理的空间，而这些互动和轻娱乐的内容则帮助用户进行精神的连结。

这样一来，超级 QQ 秀所带来的增强社交体验就形成了一套完整的生态。先是创造代表自己形象的小人，再来是一处可以由自己布置的个人空间，这两个完全展现用户形象的功能过后，室外场景给超级 QQ 秀增补了更多的临场感，最后再以互动和破冰活动补充了社交活动。

最终用户在超级 QQ 秀中体验到的，是完整的线上社交沉浸感。

现实的延申

北京 EM3（意链科技）CEO Eugene 曾在采访中表示，“当技术可以准确地再现我们面对面交流的感受时，用户自然会更多地选择通过线上进行社交”。

VR 社交应用 VRChat 从上线至今已获得了近亿美元的融资，实现了用户数翻 17 倍的增长。这个应用有大量用户是在没有 VR 设备的情况下使用的，个性化的线上社交体验成为了吸引用户的主关键元素。

VRchat 是一款通过虚拟形象进行线上社交的应用，所有人以虚拟形象交流

而超级 QQ 秀作为 QQ 中的一个功能，对中国用户传统的网络社交方式进行了新的定义。在原本 QQ 的聊天沟通基础上，超级 QQ 秀中更具互动性和参与感的表现形式大大增强了用户的连结程度。

这种具有多元体验的社交方式相比曾经国内传统的社交方式，有着感官更丰富、形象更多样、交流乐趣更多的特点。超级 QQ 秀让社交变得更“好玩”了，也让线上社交变得更真实了。

线上社交无法取代线下的社交，但却完全可以成为线下社交的延续。

特别是对于 Z 世代的网络用户来说，一个属于自己的空间、自我和个性的形象以及富有乐趣的交流方式等传统网络社交缺失的要素才是最为吸引他们的。

在数字中找到属于自己的真情实感，在现实里有着遥远距离间隔的情况下保持亲密关系，这些议题都是在当下的网络社交上常被谈起的。

作为具有热烈情感的人类，尤其又在硬件和网络技术相当发达的当下，现在的网络用户们探寻的是一种更加符合自己特质，更能映射和延申真实感触的社交方式。

而超级 QQ 秀让 QQ 这个我们再熟悉不过的平台迭代出了与次世代网络交流需求相符合的气质。诚然，这还是一个尚且年幼的产品，里面也还有很多有待完善补强的地方，不过大方向已经走对了的超级 QQ 秀完全值得我们去期待它日后的发展。