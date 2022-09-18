摸鱼有理：大脑一思考就在积累毒素，必须休息才能清除｜Cell 子刊

一努力思考就会精神疲惫，学习工作一天之后只想无脑躺平。

最新研究发现，这并不是你一个人的错，而是有着普遍的生理基础：

思考时脑内会产生一种毒素，积累太多会破坏大脑功能，而疲惫正是让你停下来的信号。

停下来，才能保持大脑功能的完整。

也就是说，摸鱼，从此有了理论依据。

研究由一群法国科学家完成，来自巴黎脑研究所、索邦大学等，论文发表在 Cell 子刊 Current Biology 上，Nature 也撰文报道了此事。

他们做这项研究的初衷，是想搞清楚一件事 ——

为什么电脑能连续工作，人脑不行？

在先前的研究中，团队已经怀疑这和神经活动产生的有害物质需要回收有关。

但之前他们采用的核磁共振（fMRI）方法，没能发现问题所在。

这一次改用了磁共振光谱（MRS），终于定位到有害物质的身份 —— 谷氨酸。

谷氨酸本是氨基酸的一种，但在大脑前额叶皮层（Prefrontal Cortex）的突触中积累多了就会影响神经活动。

比如，即使是顶尖的职业国际象棋选手也会在连续比赛 4-5 个小时之后开始犯错，如果中间得到充分休息则不会。

在实验中，志愿者需要连续 6.25 小时完成一系列任务，中间只有两次 10 分钟的休息时间。

任务比较枯燥乏味，观察屏幕上每 1.6 秒切换一次的字母，需要按颜色或大小写区分、或者指出当前字母是否在前 N 次中出现过等。

志愿者分为两组，一组的任务非常困难，另一组相对简单。

一天结束后，任务困难的一组人前额叶皮层中的谷氨酸水平更高。

在选择报酬时，他们倾向于现在就获得较少的金钱，而不是一周、一个月后获得更多。

同时还观察到，任务困难的一组人在选择报酬时瞳孔扩张较少。

瞳孔扩张，之前已被证实是大脑在做“认知控制”的一个重要指标，可以理解成正在抑制冲动。

而前额叶皮层正是“认知控制”的发源地。

团队推测，正是一天的努力工作造成谷氨酸积累，让前额叶皮层的神经元更难被激活。

这使人们无法抑制选择短期回报的冲动，放弃了争取价值更大的长期回报。

在日常生活中，就可能表现为更爱吃零食、更爱刷手机这些不需要付出努力就能得到快乐的行为，而不是继续进行高难度思考。

换句话说，人的思考能力在一段时间内是有上限的。

那么，大脑中积累的谷氨酸该怎么清除呢？

方法也很简单，休息、睡觉。

论文通讯作者 Mathias Pessiglione 表示：

有充分证据表明，突触中的谷氨酸在睡眠期间会被消除。

本来按照惯例，还要介绍论文作者团队和下一步研究方向的。

不过 25 页论文看下来，本宝宝前额叶皮层里谷氨酸积累得太多了，也要休息一下了。

论文地址奉上，还有余力的话可以自己去看看～

论文地址：

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(22)01111-3

参考链接：

[1]https://www.nature.com/articles/d41586-022-02161-5

[2]https://www.eurekalert.org/news-releases/960845