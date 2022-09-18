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“心系天下”三星 W23 和 W23 Flip 曝光，预计基于 Galaxy Z Fold / Flip 4 打造

2022/9/18 14:27:19 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 18 日消息，三星“心系天下”W 系列是中国电信和三星联手打造的超高端手机，从 2008 年开始，就每年推出一代。自 Galaxy Z Fold 折叠屏新机发布后，三星 W 系列就一直以该折叠屏旗舰进行改版。

根据博主 @i 冰宇宙 放出的宣传图，今年的 W23 系列将有两款，预计分别是以横向折叠 Galaxy Z Fold 4 改版的三星 W23，还有以竖向折叠 Galaxy Z Flip 4 进行改版的三星 W23 Flip

从海报可以看到，两款新机都将有印有“心系天下”的红色标志，其中 W23 Flip 更是将早前的 W 系列翻盖设计带了回来。

IT之家了解到，三星 Galaxy Z Fold 4 是首款首发搭载 Android 12L 的智能手机。该机搭载高通骁龙 8+ Gen 1 芯片组，内置 4400mAh 电池，支持 25W 有线快充 + 15W 无线充电，售价 12999 元起。按照 W 系列的配置，一般采用顶配 12GB + 1TB 甚至更高的 16GB 内存，且包含 S Pen

三星 Galaxy Z Flip4 搭载了高通骁龙 8+ Gen 1 处理器，标配 8GB 内存，采用 6.7 英寸 2640 x 1080 分辨率 120Hz 刷新率主屏以及 1.9 英寸 260 x 512 分辨率小屏，256GB 版 7499 元，512GB 版 8499 元。

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关键词：三星 心系天下三星 Fold三星 Flip

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