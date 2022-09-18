7 图告诉你，中国哪些城市的通勤最不友好

不幸福的通勤对打工人来说就像是渡劫。

好不容易从床上挣扎爬起，一想到接下来还要花 20 分钟走到地铁站，在人头攒动的车厢里挤得像沙丁鱼罐头，度过漫长的几十分钟甚至一个多小时，对工作的倦怠又多了几分。

如果运气不好没有抢到座位，只能在肩肘之间忍耐陌生人的气味和温度，掏出手机就被周围人一眼看穿隐私，连冲浪聊天的心情都没有。

有人已经享受到居家办公常态化的快乐，有人还在早晚高峰的地铁里忍受疲惫。这一次，DT 财经想用数据来聊聊通勤，从通勤时长、通勤距离、候车耗时、步行距离和换乘情况等方面来分析。

看看除了北上广深，还有哪些城市的通勤最不友好。欢迎对号入座。

通勤超过 1 小时的城市，除了北京还有哪些？

不久前，中国城市设计规划研究院发布了《2022 年度全国主要城市通勤监测报告》，我们从通勤时长、通勤距离、通勤速度等方面对各主要城市的通勤特点进行整理。

报告显示，2021 年中国主要城市中，超千万人正承受 60 分钟以上极端通勤。其中北京是全国极端通勤人口最多的城市，60 分钟以上通勤比重占全市的 30%。

其次是上海，极端通勤占比达到 18%。广州和深圳极端通勤问题相对较小，60 分钟以上通勤分别占 15% 和 12%。

北京和上海通勤压力大在大家的意料之中。值得注意的是，重庆、天津、青岛等城市的打工人，面临的通勤时长压力甚至超过了广州和深圳。

如果和 2020 年进行对比，会发现大部分城市的 60 分钟以上通勤比重都有所增加，极端通勤的情况更加严重了。

北上广深中，北京极端通勤比重增加了 3 个百分点，原本就严重的极端通勤问题，进一步恶化。接下来是广州，增加了 2 个百分点，上海增加了 1 个。深圳 2021 年极端通勤比重与 2020 年持平。

非一线城市中，天津、青岛、沈阳、成都和西安的 60 分钟以上通勤比重，较 2020 年都有所提升。重庆、武汉、南京、深圳、杭州、郑州等城市则与 2020 年持平。

这些城市的职场人，上班距离最远

光看极端通勤占比不足以看出一座城市通勤的具体情况，我们结合平均通勤时间和通勤距离来做进一步分析。

《2022 年度中国主要城市通勤监测报告》显示，极端通勤问题最严重的北京，平均通勤时耗和单程通勤距离也最长，单程平均通勤时耗为 48 分钟，平均通勤距离达到 11.3 千米。

在通勤时长上，紧随其后的是上海和重庆，单程通勤耗时达到 40 分钟，广州、成都、天津和青岛为 39 分钟。在通勤距离方面，仅次于北京的是上海、重庆和成都，单程平均通勤距离为 9.5 千米，其次是广州 9.1 千米。

深圳作为一线城市的一员，通勤距离和时长已经算得上友好，上一次班的平均距离为 8 千米，大约需要 36 分钟。

如果将通勤距离除以通勤耗时，我们发现，在被统计的 14 个主要城市中，单程平均通勤速度最快的城市是郑州，其次是西安、成都、南京、上海和重庆。

北京的通勤速度并不慢，达到了 14.1 千米 / 小时。相较上海 14.3 千米 / 小时的通勤速度较慢，但快过广州（14 千米 / 小时）和深圳（13.3 千米 / 小时）。

北京的通勤时间和距离最长，有一个重要原因是“职住分离”问题太严重。

职住分离度高，简单来说就是办公地和居住地之间的距离太遥远，去一趟公司要跨域大半个城市，导致上班族把大量时间花在通勤上。

一项去年 11 月的数据显示，环京地区通勤人员已达到 92 万人。家住通州，工作地点在西二旗的人不在少数，更别说那些住在河北燕郊，每天跨省上班的打工人。

数据显示，2021 年中国主要城市中，北京的职住分离度最高，达到了 6.6 千米。同为一线城市的上海和广州，分别只有 3.9 千米和 3.8 千米，深圳更低，只有 2.5 千米。

值得注意的是，青岛、成都、郑州、西安、重庆等城市的职住分离度，尽管比北京低，但高于上海等其他城市。看来在这些地方，实现通勤自由同样任重而道远。

通勤时走路最累的城市，不是北上广深

除了时间和距离，还有很多因素影响着一段通勤的质量。我们参考高德地图发布的《2022 年 Q2 中国主要城市交通分析报告》，从等车时长、步行距离和换乘次数的维度，对城市通勤进行分析。

报告显示，北上广深四个城市中，上海的地面公交高峰期平均候车时长为 13.1 分钟，广州为 10.6 分钟，北京和深圳分别为 9.5 分钟和 8.8 分钟。

大城市四通八达的地下交通，一定程度上缓解了地面公交的流量，但其他城市的打工人或许没有这么多选择。在被研究的 19 个城市中，地面公交平均等车时间最长的城市多为二三线城市，比如绍兴、昆明、天津和长沙，平均等车时间都超过了 15 分钟。

当大城市的早晚高峰让人望而生畏，二三线城市也面临着等车时间长的问题。

在讨论通勤时长时，步行距离往往容易被人们忽视。

但根据猎聘大数据研究院《2021 职场人居住与通勤调查报告》，在职场人租房糟心事中，超过三分之一受访者最想吐槽的是住所“离地铁站太远，得步行 20 分钟以上才能到地铁”，超过了选择“房间太小”“环境嘈杂”“室友太多”“房东恶劣”等一系列槽点的比例。

合适的通勤步行距离会提升通勤幸福感，可事实并不乐观。根据《2022 年 Q2 中国主要城市交通分析报告》，全国主要城市公共交通步行距离都超过了 800 米，天津、上海、北京、重庆等城市甚至超过了 1000 米。

“从家到公司半小时，只需要坐三站地铁，其他时间都在走路。从家到地铁站，再从地铁站到公司，每天都走的很累，通勤幸福真的谈不上。”在上海打工的小赵告诉 DT 财经。

直线距离 500 米，绕来绕去要走上半个小时，难怪有网友表示“被工作累死之前，可能会先累死在上下班的路上”。

最后，与步行距离同样重要的，还有通勤时的换乘次数。

坐在直达的车上，通勤族起码还有一整块时间可以放空、休息、玩手机。一旦需要换乘，就是考验腿速的时刻，不仅要和其他通勤大军共同挤进另一班车，还要认真盯着站点以防坐过站、坐错车。更别说好不容易占到了座位，马上又要让出来的痛苦。

根据《2022 年 Q2 中国主要城市交通分析报告》，哈尔滨在通勤换乘次数上表现最好，高达 69% 的被调查者表示可以乘坐直达公共交通上班。在上海、北京、广州的朋友中，有超过五分之一的人表示，通勤时要换乘 2 次及以上的公共交通。

尽管全国主要城市通勤平均换乘次数呈上升趋势，距离通勤自由最遥远的北京，2021 年至 2022 年第二季度，公共交通直达占比从 40% 上升到了 42%，朝着通勤幸福又迈进了一小步。

写在最后

通勤作为不可言说的痛，在每个工作日的早晨和傍晚，折磨着打工人的心智。

许多研究都已经表明，通勤时间过长不仅会增加个体压力和患抑郁症的风险，睡眠时间还会因此减少 28%-35%。此外，长时间的通勤时间还会使个体容易养成久坐的生活方式。一项对日本白领的身体监测发现，通勤时间超过 90 分钟的人更容易出现肥胖症状。

谁也不想拿着身体的本钱，换来无意义的奔波。但通勤困难对于城市的打工人来说，似乎又是一个不可避免的难题。

对普通人来说，只能在有限的能力下，尽可能为自己提供更舒适的生活。在生活的意义和不时涌现的疲惫当中，寻找犒劳自己的方式

或者是狠狠心花钱租一个距离公司近的房子，实现通勤自由；或者是用通勤时间节省租房开支，在存款中获得满足感；又或者是下班以后吃顿好的，尽量让自己开心一点，就够了。

本文来自微信公众号：DT 财经（ID：DTcaijing），文字：金花鼠 数据：董道力 编辑：唐也钦 可视化：郑舒雅 运营：苏洪锐 监制：唐也钦