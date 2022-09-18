消息称大量《GTA 6》实机游戏片段遭黑客泄露

IT之家 9 月 18 日消息，Rockstar Games 已经确认《侠盗猎车手》（GTA）系列的下一代开发已经开始。然而，在该工作室正式公布之前，一场大规模的泄密可能已经揭开这款游戏正在开发中的样子。

来自 GTAForums 名为“teapotuberhacker”的用户发布了 90 多个游戏片段，这些片段来自备受期待的开放世界动作冒险游戏的“测试版本”。根据用户的其他论坛帖子，Uber 最近发生的重大数据泄露事件可能也是由同一方执行的。

IT之家获悉，盗取数据黑客还表示他们拥有《GTA 5 》和《 GTA 6 》的“源代码和素材资源”，并补充说他们可能很快会泄露更多数据。

共享的游戏片段已经在社交媒体上广泛流传，展示了之前传闻中的两位主角和罪恶都市的设定。类似于《荒野大镖客 2》系统的餐厅抢劫，角色之间非常像摇滚明星的对话，以及更多内容也被展示出来。由于据说这些素材来自测试版本，因此可以看到大量占位符模型、纹理、文本、来自引擎的调试消息以及来自《GTA 5 》的临时素材资源。

如果真像黑客承认取自 Rockstar 服务器那样，我们应该很快就会看到针对原始来源和镜像的删除。不过，Rockstar Games 公司最大的问题将是大规模的数据泄露，局面面临崩溃。

下面是视频：