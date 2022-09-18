赠 99 元助眠权益，小度语音智能闹钟 Pro 探底 229 元

IT之家 9 月 18 日消息，6 月 1 日，在音箱、电视、耳机、词典笔、智能屏、健身镜之外，小度于六一儿童节又发布了一款全新品类产品 —— 小度语音智能闹钟 Pro。首发售价 299 元，现京东自营下单立减 20 元，再领 50 元优惠券，到手仅需 229 元，下单赠 99 元助眠权益 + 专属数字藏品盲盒。

小度语音智能闹钟 Pro 是床头闹钟，亦是智能音箱。球形的造型与亚马逊的球形音箱或苹果的 HomePod mini 略有撞脸，但也有自己的特点。

小度语音智能闹钟 Pro 正面有一块 LED 数码显示屏是平面，其他部分呈半球形，顶部设有三枚圆形物理按键，分别为音量加减键和播放暂停键。两颗麦克风开孔，也被安放在按键附近，作为智能音箱的耳朵，用于拾音。

小度语音智能闹钟 Pro 集成了小度的语音交互功能，可以像使用智能音箱一样，用语音唤醒设备和语音对话。有趣的是，在和闹钟语音「交流」时，小度语音智能闹钟 Pro 的屏幕会根据语句内容，呈现出趣味表情，包括开心、害羞、伤心、愤怒、晕这五种。

小度希望「打造一站式助眠解决方案」，为此特别聘请了中科院、上海六院睡眠领域的专家背书：

结合科学评测体系、AI 监测系统，和专业的评测报告，可以针对不同的睡眠问题，提供定制化解决方案。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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