苹果遭遇“劣迹艺人”困境，8 亿冲奥电影就因一巴掌砸手里了？

北京时间 9 月 19 日消息，苹果公司遇到了一个“劣迹艺人”难题，这可能会影响到该公司的冲奥之路。

2020 年，苹果斥资 1.2 亿美元 (约合 8.38 亿元) 拿下了《解放黑奴》(Emancipation) 的发行权，后者是一部反映美国南北战争时期的电影，主演是威尔・史密斯 (Will Smith)。

▲ 史密斯主演电影《解放黑奴》

当这部电影在今年早些时候完成拍摄时，苹果认为它肯定能够角逐奥斯卡。但是，那是在史密斯大步流星走上 3 月份的奥斯卡颁奖典礼舞台，扇了主持人、喜剧演员克里斯・洛克 (Chris Rock) 一巴掌之前。当时，洛克开了史密斯妻子贾达・平克特・史密斯 (Jada Pinkett Smith) 的玩笑。

结果，这个掌掴事件导致他放弃了美国电影艺术与科学学院的会员资格，并被禁止在未来十年参加任何与学院有关的活动，包括奥斯卡电视转播。

砸在手里？

现在，苹果发现自己进退两难。这部还未上映的冲奥电影耗资 1.2 亿美元，但是主角是一个在最大颁奖典礼上已不再受欢迎的明星。另外一个大问题是：即使这部电影在艺术上取得了成功，它能否克服史密斯现在背负的包袱吗?

形势的敏感性是显而易见的。三位知情人士称，苹果内部曾讨论过在今年年底上映《解放黑奴》，这样它就有资格角逐奥斯卡奖项。然而，《名利场》杂志在今年 5 月报道称，这部电影将被推迟到 2023 年上映。

当被问及如何以及何时发行《解放黑奴》时，苹果拒绝就史密斯或其他任何有关这部电影的事情发表评论。

▲ 史密斯掌掴奥斯卡主持人

这个问题不好解决。苹果是否应该因为主角丑闻而推迟一部基于重要历史题材的电影，还是继续发行电影，然后静观其变？观众可能会因为史密斯的出现而失去兴趣，这可能会让精心打造的苹果品牌失去一些光泽。也许，他们也会对这部电影做出积极回应，从而为该电影冲击奥斯卡造势，但是这可能会让电影学院的成员感到不安。

对于苹果来说，如何宣传《解放黑奴》的问题将会让其电影营销部门受到审视，这个部门已经因广告支出吝啬和沟通脱节在好莱坞招致不满，并于本月与其视频营销主管分道扬镳。

“如果他们搁置这部电影，会损害苹果的声誉吗？如果发行了，会损害他们的声誉吗？”美国查普曼大学道奇电影与媒体艺术学院院长、《好莱坞记者报》前执行主编斯蒂芬・加洛韦 (Stephen Galloway) 问道，“好莱坞喜欢双赢的局面，这是双输。”

“不管这部电影的质量如何，所有媒体、所有影评人、所有专栏作家、所有获奖预测者都会关注它，讨论那一记耳光，”探照灯影业前联席 CEO 斯蒂芬・吉卢拉 (Stephen Gilula) 在接受采访时说，“这部电影很有可能无法根据其纯粹的优点来进行评判。这会将它置于一个非常困难的背景下。”

对一些人来说，这部电影可能好到无法让它保持沉默。三位知情人士称，苹果今年早些时候在芝加哥为普通观众试映了《解放黑奴》，获得了压倒性的积极反应，尤其是对史密斯的表演，其中一人把他形容为“火山爆发”。观众们在放映后的反馈环节中说，他们并没有因为史密斯最近的公开行为对电影失去兴趣。