238 天，美国遭遇本世纪最长科技公司上市荒

北京时间 9 月 19 日消息，今年初以来的股市低迷，已导致美国科技行业遭遇了本世纪以来最长上市荒。即使其他行业已出现初步复苏迹象，专家们仍对科技股的复苏步伐持谨慎态度。

▲ 纳斯达克综合指数已下跌 28%

摩根士丹利科技股资本市场团队的研究显示，周三将是美国第 238 天没有一笔科技公司的 IPO 交易规模超过 5000 万美元，超过 2008 年金融危机和 21 世纪初互联网泡沫破裂后创下的纪录。

今年，美联储通过大举加息来压低通胀，这一努力冲击了美国股市。加息降低了未来收益的价值，打击了股票估值，并引发了人们对经济将陷入衰退的担忧。高增长的科技股主导了去年创纪录的 IPO 市场，并在股市繁荣期间录得了部分最大涨幅，但它们也因为今年的抛售潮受到了不成比例的打击。以科技股为主的纳斯达克综合指数今年迄今已下跌近 28%，而标准普尔 500 指数的跌幅略高于 19%。追踪美国公司在过去两年上市情况的复兴 IPO 指数下跌逾 45%。

“目前市场中存在大量的不确定性，而不确定性是 IPO 市场的大敌，”SVB 证券科技股资本市场主管马特・沃尔什 (Matt Walsh) 表示，“我认为，我们需要看到前景出现一些企稳迹象，投资者重新开始购买现有的上市证券，然后才愿意在风险曲线上走得更远，购买科技公司的 IPO 股票。”