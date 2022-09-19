华硕 RT-AX86U Pro 电竞路由器上架预售：博通四核芯片，到手价 1599 元

IT之家 9 月 19 日消息，今日，华硕 RT-AX86U Pro 电竞路由器开启预售，该路由器售价 1799 元，预售到手价 1599 元，预计 9 月 25 日开始发货。

华硕 RT-AX86U Pro 电竞路由器搭载博通四核芯片，该芯片采用 16nm 制程工艺，运行频率 2.0GHz，官方声称相比上一代“CPU 算力提升 9 倍”。华硕 RT-AX86U Pro 电竞路由器拥有 1GB 内存，配有专属电竞端口，将会优先传输电竞端口数据。

华硕 RT-AX86U Pro 电竞路由器支持 RangeBoost + 增强技术，采用独特算法，官方声称相比上一代 RT-AX86U 不仅传输速度有所提升，还增加了 16% 的 Wi-Fi 覆盖范围。同时，华硕 RT-AX86U Pro 电竞路由器支持手游电竞模式，可通过手机 App 一键开启电竞加速，并且不限手机厂牌。

华硕 RT-AX86U Pro 电竞路由器支持 OPEN NAT 端口转发，可优化游戏封包，有感降低延迟。同时，华硕 RT-AX86U Pro 电竞路由器搭载 AiProtecton Pro 安全防护系统，保护网络安全。此外，该路由器还支持家长管理功能，可查看家庭成员的互联网活动。

华硕 RT-AX86U Pro 电竞路由器拥有 4×4 160MHz 频宽，OFDMA+MU-MIMO 双频并发 5700M。华硕 RT-AX86U Pro 电竞路由器采用千兆网口，支持 Wi-Fi 6 无线协议、Mesh、IPv6 等，适用面积 151-200㎡。

IT之家了解到，华硕 RT-AX86U Pro 电竞路由器内置 3 个天线，机身尺寸为长 242mm、宽 100mm、高 164mm，净重约 0.8145kg。