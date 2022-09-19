小米米家智能空气炸烤箱 30L 开启众筹预约：不沾油内胆，售价 749 元

IT之家 9 月 19 日消息，今日上午 10 点，小米米家智能空气炸烤箱 30L 开启众筹预约。该空气炸烤箱建议零售价 899 元，众筹价 749 元，将于 9 月 21 日上午 10 点开启众筹，预计 9 月 29 日开始发货。

米家智能空气炸烤箱 30L 顶部可出 2000r / min 热风，并且炸烤箱上下配备 6 根烤管，使用时无需翻面。官方表示，米家智能空气炸烤箱 30L 在高转空气炸模式下，脱脂率可提升 15.42%，让食材即香脆可口，又低脂健康。

该空气炸烤箱内部拥有 30L 容量，共有 3 层烤位，可 2 层同出，官方声称“全家美食一次完成”。在米家智能空气炸烤箱 30L 上下共拥有 2 颗 NTC 感温探头，可实时感知腔体内部温度变化，烘焙更易成功。

米家智能空气炸烤箱 30L 上下烤管独立温控，可根据食材调整上下温度，避免温度单一导致的烤糊或不熟。同时，米家智能空气炸烤箱 30L 拥有发酵、解冻、保温、干果等功能，可一机多用。

米家智能空气炸烤箱 30L 内部采用不沾油内胆，外部配备 NFC 感应区，可一步跳转云端食谱。米家智能空气炸烤箱 30L 支持小爱同学语音操控，配备 1.32 英寸 OLED 旋钮屏与两颗触控键。

IT之家了解到，米家智能空气炸烤箱 30L 配备防烫把手与双重玻璃门，背部拥有防贴墙设计，保证散热。米家智能空气炸烤箱 30L 产品尺寸为 460×424×399mm，内腔尺寸为 360×325×250mm。