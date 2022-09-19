小米 12T Pro 渲染图曝光，后置 2 亿像素三摄相机模组

7 月初，小米带来了下半年的首款重磅旗舰 —— 小米 12S 系列手机，包含小米 12S、小米 12S Pro 和小米 12SUltra 三款机型，尤其是超大杯的小米 12S Ultra 更是凭借着一英寸的超大底主摄传感器和强大的徕卡影像获得了广大用户和数码博主的好评。而在下半年，小米还将推出两款小米 12T 系列新机。现在有最新消息，近日有外媒进一步带来了其中之一的小米 12T Pro 的外观渲染图。

据外媒 WinFuture 最新晒出的渲染图显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的小米 12T Pro 总体与小米 12 系列区别不大，机身正面，该机将采用一块居中开孔全面屏，采用直屏设计，四周边框几乎等宽，整体的屏占比不错。而在机身背部，该机同样采用小米 12 系列的设计，尤其后置相机模组的造型基本一致，采用矩阵式三摄方案，并用线条进行分隔，视觉效果更为整齐。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的小米 12T 系列将包含小米 12T 和小米 12T Pro 两个版本，二者均将采用一块 6.67 英寸 1.5K 屏幕，其中小米 12T 将搭载一亿像素主摄，而小米 12T Pro 则将搭载 2 亿像素主摄，是小米旗下第一款 2 亿像素手机，据称将采用三星 HP1 Sensor，传感器尺寸达到了 1/1.22 英寸。除此之外，两款机型分别将搭载联发科天玑 8100 和高通骁龙 8 + 处理器，后者还将内置 5000mAh 大容量电池，并支持 120W 有线闪充。

据悉，全新的小米 12T 系列有望在 9 月份发布，将主打海外市场，其中小米 12T Pro 价格可能是 849 欧元（约合人民币 5900 元）。更多详细信息，我们拭目以待。