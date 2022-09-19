行业天花板！TCL 双子舱洗衣机 Q10 确认搭载 6KG 上筒

IT之家 9 月 19 日消息，TCL 双子舱洗衣机 Q10 新品发布会预热最后一天，今天 TCL 官方再次宣布这款旗舰洗衣机的核心卖点 ——10+6KG 分区洗护。

具体来看，TCL 双子舱洗衣机 Q10 将采用 6KG 上筒，以及 10KG 下筒设计，其中上筒洗涤容量从行业内常规的 4kg 升级到 6kg，容量提升了 50%，做到了行业最大洗涤容量，远超同类产品。

大上筒带来的优势非常明显：首先，滚筒洗衣机是通过“摔打”的方式对衣物进行清洁，筒容积越大，筒径应该也就越大，那么滚筒每转一圈，衣服在滚筒里每次“摔打”的路径也就更长，对衣服上污渍的清洁也就更进一步。

由此来看，TCL 双子舱洗衣机 Q10 不仅有着更大的容积空间，能够分区洗更多的衣物，而且还具备强大的清洁力，能更高效的完成衣物清洁。

关于这款产品，此前官方已经放出了诸多核心配置信息，比如搭载尼得科双直驱变频电机、支持离子柔烘技术等。“尼得科双直驱变频电机”有着噪音更小、震动更小，以及高能效、寿命长等一系列优势。因此，相较于传统洗衣机产品，TCL 双子舱洗衣机 Q10 将会有更为安静的洗涤过程。

至于离子柔烘技术，其工作原理是通过内置的离子发生器，释放亿万级负离子形成离子风，从而实现对衣物的持续烘干，以及祛除异味、除菌净螨、吸附粉尘颗粒等多重护理功效。

此外，作为一款复式分区洗衣机，TCL 双子舱洗衣机 Q10 的上下双筒设计，还能够满足消费者针对内外衣、不同材质、不同颜色，甚至大人小孩衣服分开洗的诉求。对于对高品质健康生活有强烈诉求的家庭用户而言，可以完美解决他们痛点的 TCL 双子舱洗衣机 Q10，堪称是当下最好用的分区洗衣机也不为过吧？

从 TCL 双子舱洗衣机 Q10 已经公布的配置来看，这是一款定位高端的分区洗衣机产品，至于定价会是多少，笔者猜测或许不会太低，毕竟目前市场上的分区洗衣机价格基本都在万元左右。不过，从宣传海报中，TCL 颇为自信的宣传文案来看，或许价格也会有惊喜？

9 月 20 日，让我们一起静候 TCL 双子舱洗衣机 Q10 的发布吧！