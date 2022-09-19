国美零售：黄光裕等大股东减持约 5.31 亿港元股票

IT之家 9 月 19 日消息，据港交所数据，国美零售 (00493.HK) 大股东黄光裕、杜鹃、恒海投资有限公司和国美管理有限公司在 9 月 14 日减持了约 27.37 亿股，合计约 5.31 亿港元。

据财联社报道，9 月 13 日晚间，A 股公司中关村发布公告称，国美电器所持部分中关村的股份被法院司法再冻结及轮候冻结。国美零售 14 日跌超 2 成。据媒体报道，国美零售大股东当日通过大宗交易配售减持，主要用于补充业务经营流动资金和归还部分到期债务。

IT之家获悉，今年 8 月底，国美零售控股有限公司发布“盈利警告公告”，预计 2022 年上半年亏损超 25 亿元。

黄光裕称其作为大股东将促使管理团队实现未来较好业绩的承诺对赌，实现“1+1+1”的三年战略发展目标：在 2023 年实现较高盈利并达到以往较高水平，2024 年达到历史最好水平，2025 年明显超越历史最好水平。

此外，黄光裕表示，去年 2 月，其曾向管理层团队提出发展目标 ——“力争用未来 18 个月时间，使国美恢复原有市场地位”。“如今看来，时移势易，我们对执行的困难预料不足，加之疫情长时间扰动，导致现实与这一目标有一定差距。”