美国多州要求法院恢复对 Facebook 的反垄断诉讼

北京时间 9 月 20 日早间消息，据报道，以纽约为首的美国多州周一向上诉法院提出，应恢复对 Meta 公司旗下 Facebook 的反垄断诉讼，因为该公司正损害竞争，而且各州提出申诉的等待时间并不长。

领导这个由 46 个州、关岛和哥伦比亚特区组成的团体的纽约州首席检察官 Barbara Underwood 表示，把各州当作一个集体诉讼，并对他们何时可以起诉施加限制是错误的。未参与此案的州有阿拉巴马州、乔治亚州、南卡罗来纳州和南达科他州。

她还表示，Facebook 的做法对经济和线上市场都造成了伤害。

这些州要求美国哥伦比亚特区上诉法院的三名法官小组恢复在 2020 年提起的诉讼，也就是美国联邦贸易委员会（FTC）起诉该公司的同一时间。

FTC 和各州都曾要求法院命令 Facebook 出售其在 2012 年以 10 亿美元收购的 Instagram，以及在 2014 年以 190 亿美元收购的 WhatsApp。当前 FTC 与 Facebook 的斗争正在进行中。

Aaron Panner 是 Facebook 的辩护人，他表示，这两起收购案同时被媒体大肆宣传，该公司关于第三方应用程序的政策也是如此。Facebook 被指控惩罚其平台上的应用程序，例如，与其他社交网络连接的应用程序。

Panner 称，由于该州的诉讼更多的是集体诉讼，而不是执法，而且所描述的行为“发生在多年前，在当时并没有引起反垄断的关注”，所以应该适用逾期。

法官 Raymond Randolph 询问，Facebook 的竞争对手都包括哪些公司，并指出新闻报道称该公司一直在努力留住年轻用户。

Panner 指出了 TikTok、Twitter 和其他受用户欢迎的社交媒体，并补充说：“有时，对反垄断辩护有利的事实对企业却不太有利。”