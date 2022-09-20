美股周一：三大股指全线上涨，苹果涨超 2%，小鹏大涨逾 7%

美国时间周一，美股收盘主要股指全线上涨，而此前在涨跌之间徘徊。美联储将于当地时间周二召开为期两天的政策会议，预计将在此次会议上再次大幅加息，并进一步阐明其货币政策计划。

道琼斯指数收于 31019.68 点，上涨 197.26 点，涨幅 0.64%；标准普尔 500 指数收于 3899.89 点，涨幅 0.69%；纳斯达克指数收于 11535.02 点，涨幅 0.76%。

大型科技股普遍上涨，苹果涨幅超过 2%，Meta 和奈飞涨幅超过 1%，仅微软下跌，且跌幅不超过 1%。

芯片龙头股多数上涨，英伟达和高通涨幅超过 1%；博通和美光下跌，其中美光跌幅超过 1%。

电动汽车股多数上涨，特斯拉上涨 1.89%，Rivian 下跌 3.36%，法拉第未来下跌 2.41%；蔚来上涨 3.72%，小鹏上涨 7.42%，理想上涨 4.73%。

中概电商龙头股普遍上涨，阿里巴巴上涨 1.42%，京东上涨 2.62%，拼多多上涨 0.18%。

其他热门中概股多数上涨，其中携程上涨 2.39%，百度上涨 2.07%，知乎上涨 1.79%，哔哩哔哩上涨 0.76%，尚乘数科下跌 14.81%，汽车之家下跌 1.40%，BOSS 直聘下跌 0.05%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的主要中概股表现如下：

美股主要股指全天在涨跌之间摇摆，道琼斯指数盘中一度下跌 263 点，标普 500 指数和纳斯达克指数盘中均一度下跌逾 0.9%。

在美联储本周可能决定将基准利率再上调 75 个基点以抑制通胀之前，美债收益率走高。10 年期美债收益率突破 3.51%，达到近 11 年来的最高水平。

今年夏天，投资者曾一度希望美联储可能会结束激进的紧缩政策。最近一段时间，由于担心美联储可能在紧缩货币政策的行动上走得太过，导致美国经济陷入衰退，投资者再次抛售股票。

投资者正关注定于当地时间本周二开始的美联储政策会议，预计美联储将在会上再次加息 75 个基点。投资者还关注将于 10 月开始的下一个财报季前的企业业绩展望。

投资机构 50 Park Investments 首席执行官亚当・萨汉（Adam Sarhan）表示：“我们采取观望态度，市场在等待某种看多或看空的催化剂，以让我们走出当前交易区间。市场正在努力寻找方向，这是最基本的消息。”

上周美股下跌，原因是投资者对强于预期的通胀报告和联邦快递（FedEx）关于全球经济“明显恶化”的悲观警告做出了反应。美股主要股指录得近五周来第四周下跌。