软银与新加坡 Carro 推出二手车订阅服务，寻求发展非电信业务

北京时间 9 月 20 日上午消息，据报道，日本移动运营商软银公司与软银愿景基金支持的新加坡初创企业 Carro 达成了合作，推出了一项服务，让用户在日本以固定费用使用二手车。

两家公司成立了一家合资企业，名为 Carro Japan，持股比例为 51%：49%，软银占多数。该服务已经于周二上线。

Carro 的人工智能程序能够根据车辆的定价历史和其他因素对订阅费率进行报价。据软银称，客户支付的费用将比他们订阅新车的费用低 20% 左右。

Carro Japan 将从 B2B 服务开始，但他们将考虑推出一个针对普通用户的服务。

由于供应链中断，日本新车交付的等待时间已经延长到半年或更长时间。这些情况加剧了消费者对二手车的需求。日本最大的二手车拍卖平台 USS 的数据显示，今年 8 月份二手车的平均成交价与一年前相比飙升了 29%。

随着软银在为应对政府压力而提供低价通信套餐后，其移动部门陷入了困境，该公司目前正在寻求发展其非电信业务。

Carro 成立于 2015 年，在新加坡、泰国和其他东南亚市场运营。这家创业企业通过人工智能辅助定价和销售，简化了其平台上的二手车销售。去年该公司完成了一轮 3.6 亿美元的融资，本轮融资的领投方正是软银集团旗下的愿景基金。