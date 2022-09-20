四天工作制可行吗？调查显示大部分试点公司成功了

北京时间 9 月 20 日消息，非营利组织“全球四天工作制”(4 Day Week Global) 实施的试点计划显示，四天工作制是可行的。

“全球四天工作制”周二公布的一项调查发现，在 70 多家实行四天工作制的英国公司中，78% 的领导者表示他们实现了顺利或“无缝”过渡。只有 2% 的人认为它具有挑战性。大多数人 (88%) 表示，四天工作制有效。

目前，这项为期六个月的试点计划正在英国、美国、新西兰、澳大利亚、爱尔兰和加拿大开展，涵盖了 180 多家公司。在这项计划中，雇主通常会转向四天、32 小时的工作制 (根据职位和行业的不同会有区别)，但不会降薪。

在英国的试点中，在中途接受调查的公司总计拥有 3300 名员工。该计划与“每周 4 天工作运动”(4 Day Week Campaign) 和智库 Autonomy 合作，并与波士顿学院、剑桥大学和牛津大学的研究人员建立了数据收集伙伴关系。

调查显示，几乎所有参与试点计划的英国公司 (86%) 表示，在 11 月试点结束后，他们可能会保持四天的工作安排。近一半 (49%) 的受访者表示，生产力有所提高，46% 表示生产力保持稳定。

“这非常令人鼓舞，”“全球四天工作制”CEO 乔・奥康纳 (Joe O’connor) 表示，他原本预计各公司的产出会更加稳定，“如果这种生产力继续保持下去，我们会认为这是一个巨大的生产力成功。”

不过，奥康纳也表示，并不是所有开始这项试验的公司都完成了这个项目。大约五分之一的雇主会退出，其中超过一半是在预先规划阶段退出的。参加过前导研究的高管表示，他们面临着双重挑战，一方面要克服员工和行业的五天工作规范；另一方面要克服改进工作流程的棘手任务，以便在四天内完成同样的产出。