消息称韩国公司妥协《通胀削减法案》，计划在美生产电动车

北京时间 9 月 20 日消息，据韩国媒体和 SBS 电视频道报道，汽车行业消息人士透露，韩国现代汽车集团子公司起亚预计将从 2024 年开始在美国生产电动汽车。

美国总统上个月签署的《通胀削减法案》对韩国现代汽车公司和起亚公司打击颇大。现代和起亚凭借时尚的长续航车型在美国电动汽车市场占据第二位，但由于它们尚未在北美生产电动汽车，因而并无资格享受税收抵免。现代汽车的内部人员、零部件供应商、分析师和汽车经销商都表示，至少在短期内会打击他们的电动汽车雄心。

根据新规定，只有大约 20 种电动汽车有资格获得补贴，其中包括福特、宝马、通用汽车、特斯拉的部分车型。该法案还要求从 2023 年起主要电池材料和零部件需从北美市场采购。

大约三个月前，现代汽车集团宣布在美国投资超过 100 亿美元，其中包括在佐治亚州投资 55 亿美元的电动汽车工厂。美国总统当时曾感谢称：“再次感谢你选择美国，我们不会让你失望。”

随后不久，《通胀削减法案》打了现代集团一个措手不及，“这是一个大麻烦”，有内部人士表露。

现代汽车集团董事长上周前往华盛顿，韩国官员也同美方会见商谈此事，认为新法律可能违反美韩自由贸易协定等条约，要求美国将新规定推迟到 2025 年佐治亚州工厂完工。