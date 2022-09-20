vivo X Fold + 折叠机官方渲染图曝光：“华夏红”配色亮眼，升级骁龙 8 + 处理器

IT之家 9 月 20 日消息，近日 vivo X Fold 迭代产品 vivo X Fold + 折叠屏手机已经现身工信部，并且有消息称该机将于本月底发布。昨日 vivo 品牌副总裁，兼品牌与产品战略总经理贾净东在社交平台上发布的 vivo X Fold + 工作笔记，证实将推出这款新机。

现在 vivo X Fold + 更清晰的官方渲染图已经曝光，外形和上代相比改动不大，图片中是新的“华夏红”配色。图中显示该机到手价 1？？？9 起，还提到了新机支持多角度悬停、内外 120Hz 双主屏、双屏幕指纹解锁、航天级无忧铰链等卖点。

根据贾净东昨日公布的信息，vivo X Fold + 折叠屏手机的内外双屏都将支持 120Hz 刷新率，内置超声波屏幕指纹识别。同时，vivo X Fold + 折叠屏手机将搭载高通骁龙 8+ Gen 1 芯片。续航方面，vivo X Fold + 折叠屏手机电池容量又增大了 130mAh，增至 4730mAh。充电方面，vivo X Fold + 折叠屏手机将支持 80W 有线快充 + 50W 无线快充。新机采用航天级浮翼式无忧铰链创新方案，通过莱茵认证 30 万次的折叠考验，克服折叠屏持久耐用问题。同时，vivo X Fold + 折叠屏手机将支持自由悬停功能，支持 30 度、90 度、120 度等角度悬停。

数码博主 @数码闲聊站 曾透露，vivo X Fold + 折叠屏手机将采用 2K+120Hz LTPO 全高刷大屏，后置 50MP 大底主摄 + 48MP 超广角 + 12MP 2 倍变焦人像镜头 + 8MP 潜望镜头。本月中旬，工信部公布了 vivo X Fold + 折叠屏手机的证件照。

IT之家了解到，今年 4 月，vivo 推出了 vivo X Fold 折叠屏手机，售价 8999 元起。