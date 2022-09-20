工信部：2022 年上半年新建网手机中有 128 款支持北斗，出货量占比达 98.5%

IT之家 9 月 20 日消息，另据财联社报道，从工业和信息化部 20 日举行的“大力发展新一代信息技术产业”新闻发布会获悉，工业和信息化部近年来大力支持北斗短报文，高精度、低功耗等芯片模块的研发和产业化。2022 年上半年，新建网手机中有 128 款支持北斗，出货量合计 1.32 亿部，出货量占比达到了 98.5%。

IT之家了解到，北斗卫星系统是我国自主研制，继美国 GPS、俄罗斯 GLONASS 后的第三个成熟的全球卫星导航系统。2020 年 7 月 31 日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通。北斗三号全球范围定位精度优于 10 米、测速精度优于 0.2 米 / 秒、授时精度优于 20 纳秒、服务可用性优于 99%。目前，北斗全球卫星导航系统全面建成开通，进入服务全球的新时代。北斗系统现已广泛应用于交通运输、公共安全、农林牧渔、水文监测、气象预报、通信时统、电力调度、防灾减灾等领域。

中国北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风称，目前，北斗在重点营运车辆、公务船、辅助导航设施及系统中的装备率达 100%，助力重大交通事故发生率降低 93%；基于北斗的无人驾驶农机、植保无人机等智能农机进军生产一线，实现降本增效；同时，通过智能手机、车载终端、穿戴设备等应用产品，北斗正全面服务于民众生活衣食住行的方方面面。

前不久华为发布的 Mate50 系列就支持北斗短报文功能，此外，全球首款“北斗量子手机”9 月 17 日在广西发布，支持 4G / 5G / 北斗短报文自适应量子加密通信。